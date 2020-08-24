Избирательные бюллетени и дохлые цыплята. Что происходит с почтой США

Палата представителей проголосовала за выделение Почтовой службе США 25 млрд долларов и заморозку почтовой реформы, которую демократы считают угрозой для голосования на президентских выборах в ноябре. Как почтовое ведомство казалось в центре политического скандала?
Почтовая служба США оказалась в центре политического скандала. Демократы в Конгрессе обвиняют Дональда Трампа в попытке сорвать предстоящие президентские выборы, а глава Белого дома настаивает, что дистанционное голосование приведет к массовым фальсификациям. Убытки от этого спора пока подсчитывают избиратели.
Палата представителей Конгресса США в субботу приняла законопроект, согласно которому в преддверии ноябрьских выборов президента страны Почтовая служба (USPS) получит дополнительное в размере 25 млрд долларов.
Законопроект также блокирует сокращения сотрудников и изменения, которые, по словам критиков почтовой реформы, затруднят голосование по почте.
Спикер палаты демократ Нэнси Пелоси отозвала депутатов с летних каникул для голосования по этому законопроекту, который, по ее словам, будет защищать USPS. Уже после голосования Трамп написал в "Твиттере", что эта мера может привести к манипуляциям с бюллетенями в пользу демократов.
Representatives of the Post Office have repeatedly stated that they DO NOT NEED MONEY, and will not make changes. This is all another HOAX by the Democrats to give 25 Billion unneeded dollars for political purposes, without talking about the Universal Mail-In Ballot Scam....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2020
Все цыплята мертвы
Владельцы птицеводческих ферм из штата Мэн обвинили администрацию Трампа в массовой гибели цыплят. По подсчетам местных жителей, только за последние недели не менее 4 800 птенцов, доставленных получателям почтовой службой США, оказались мертвыми.
"Раньше мы никогда не сталкивались с подобной проблемой, - рассказала газете Portland Press-Herald владелица фермы Pine Tree Poultry Полин Хэндерсон. - Обычно птенцов доставляют нам каждые три недели, точно в срок, и из 100 цыплят не больше двух или трех погибают при транспортировке".
На этот раз, по ее словам, посылка задержалась на несколько дней, и все 800 птенцов, доставленных из Пенсильвании, оказались мертвыми. Основной причиной фермеры считают изменения в работе почтовой службы, инициированные новым главой ведомства Луисом Деджоем.
Член Палаты представителей от штата Мэн Челли Пингри рассказала, что возмущенные птицеводы уже засыпали ее жалобами, а она, со своей стороны, потребовала объяснений от министра сельского хозяйства и главы почтовой службы.
Свои претензии к главному почтмейстеру страны выдвинули и демократы в Конгрессе США. На этот раз, правда, речь шла не о погибших цыплятах, а об угрозе срыва предстоящих в ноябре президентских выборов.
Война с почтовыми ящиками
В последние недели все без исключения ведущие издания США опубликовали на первых полосах фотографии обычных синих почтовых ящиков. Новый глава Почтовой службы Луис Деджой, занявший этот пост всего лишь четыре месяца назад, объявил о масштабной реформе USPS.
До этого он владел несколькими логистическими компаниями и считался одним из крупнейших доноров избирательной кампании Трампа. В 2016 году, например, Деджой пожертвовал штабу будущего президента США 1,2 млн долларов и перечислил крупные суммы в различные фонды, связанные с Республиканской партией.
По его распоряжению почтальонам запретили работать сверхурочно, отменили все дополнительные доплаты, ввели временный запрет на прием на работу новых сотрудников. До этого в USPS служащие оставались на рабочих местах до тех пор, пока вся корреспонденция не будет отправлена.
Одновременно было объявлено, что будет закрыта часть центров по сортировке писем, с улиц должны быть убраны "лишние" почтовые ящики, а почтовые грузовики не смогут выезжать на маршрут, не загрузившись "под завязку".
По данным телекомпании Си-эн-эн, получившей доступ к внутренней переписке почтового ведомства, за несколько последних месяцев из центров обработки корреспонденции в разных штатах было вывезено более 670 сортировочных машин. Каждая из них обрабатывала от 20 до 30 тысяч писем в час.
В результате, по отзывам самих сотрудников USPS, время обработки писем и посылок значительно увеличилось. Если раньше любая корреспонденция в США доходила до адресата за два-три дня, то к середине лета сроки ожидания увеличились до двух-трех недель.
"Демократам нужны эти деньги"
В любой непонятной ситуации американцы обычно пишут письма конгрессменам и сенаторам, избранным от округа, где они голосуют. Уже к концу июля офисы законодателей оказались завалены жалобами на недоставленные вовремя жизненно необходимые лекарства, банковские чеки, испорченные из-за затянувшейся доставки продукты и затерявшиеся на почтовых складах посылки.
В публичных выступлениях новый глава старейшего федерального агентства в США неизменно ссылался на то, что почтовая служба уже много лет подряд несет многомиллиардные убытки, и на давно назревшую необходимость в кардинальных реформах.
Эти объяснения, впрочем, не убедили демократов в Конгрессе. Деджою припомнили крупные пожертвования штабу Трампа, а самому президенту - многочисленные высказывания о том, что массовое голосование по почте на предстоящих в ноябре выборах неизбежно приведет к масштабным фальсификациям.
Еще в конце марта того года в интервью Fox News Трамп говорил, что широкий доступ к удаленному голосованию и массовая отправка бюллетеней по почте, по его мнению, сыграет на руку демократам.
"Тогда будет такой уровень явки, что если бы вы согласились с ним, то в этой стране никогда не избрали бы ни одного республиканца", - сказал он.
30 июля президент США и вовсе задался вопросом, не нужно ли перенести выборы, чтобы люди могли проголосовать должным образом. Об этом он написал в "Твиттере".
"Это всеобщее голосование по почте, - писал он, - приведет к самым нечестным и мошенническим выборам в истории".
Скандал вокруг Почтовой службы США разгорелся в середине августа, когда стало известно, что еще в июле руководство USPS предупредило администрации 46 штатов США и столичного округа Колумбия о том, что из-за финансовых и технических проблем не гарантирует своевременную доставку избирательных бюллетеней на президентских выборах 3 ноября.
Проблем во время предстоящего голосования, по мнению почтового руководства, не будет лишь в четырех штатах - Орегоне, Неваде, Нью-Мексико и Род-Айленде.
За два дня до этого, 13 августа, в интервью телеканалу Fox Business Network Трамп фактически признал, что намерен и дальше блокировать предоставление финансовой помощи почтовой службе, объяснив, что таким образом он хочет сорвать планы по проведению удаленного голосования 3 ноября.
"Демократам нужны эти деньги, чтобы почтовая служба работала, - прямо сказал президент США. - Если они не получат эти средства, то не смогут провести всеобщее удаленное голосование".
Еще весной этого года 43 штата США и Вашингтон объявили о том, что в условиях пандемии они намерены разрешить всем избирателям участвовать в удаленном голосовании.
Раньше для получения избирательного бюллетеня по почте нужно было заранее предупредить об этом, обосновав невозможность личного присутствия на участке - болезнью, служебной или личной необходимостью.
Голосование, по мнению руководства USPS, неизбежно приведет к взрывному росту количества почтовых отправлений. При этом в большинстве штатов установлены предельные сроки регистрации полученных бюллетеней, и голоса, полученные после истечения этого срока, просто не будет учтены.
"Почтовые ящики останутся на месте"
17 августа прокуроры 20 штатов США подали судебный иск к администрации, обвинив Белый дом в попытке саботажа предстоящих выборов. Уже на следующий день Деджой опубликовал официальное заявление, сообщив, что он вводит 90-дневный мораторий на реализацию своих инициатив по реформе почтовой службы.
"Оборудование по обработке почты и синие почтовые ящики останутся на месте", - пообещал он.
То, что Почтовая служба США действительно переживает серьезный финансовый кризис, признают даже оппоненты Трампа.
Старейшее федеральное агентство США всегда зарабатывало самостоятельно, не получая ни цента помощи из федерального бюджета.
"Мы оплачиваем нашу работу за счет продажи наших услуг и продуктов и не пользуемся налоговыми и другими льготами для поддержки нашего бизнеса", - заявила в 2017 году во время слушаний в Конгрессе Меган Бреннан, занимавшая тогда пост главного почтмейстера страны.
Проблемы с собственным финансированием у USPS начались в ХХI веке - одновременно с распространением интернета и электронной почты. Только в период с 2000-го по 2010 год объем отправки почты первого класса, приносящей агентству самые заметные доходы, упал на 25%.
После этого почта США сократила число сотрудников на 8%, объединила некоторые процессинговые центры и уменьшила число рабочих часов в некоторых сельских почтовых отделениях.
Принятые меры оказались не слишком эффективными. С 2012-го по 2016 год Почтовая служба США не смогла выплатить находящимся на пенсии сотрудникам положенные суммы на медицинское обслуживание - невыплаченными оказались 33,9 млрд долларов из 54,9 млрд.
В 2019 году USPS официально отчиталась об убытках в размере 8,8 млрд долларов. Служба теряет доходы в течение последних 13 лет.
В апреле этого года руководство службы официально предупредило, что хотя в начале года Конгресс США предоставил почте кредит в размере 10 млрд долларов, USPS располагает средствами для продолжения работы только до конца сентября. После этого оплачивать работу почтальонов будет просто нечем.
Почтовые войны
Реальная угроза коллапса почтовой службы США накануне выборов заставила демократов в Конгрессе пойти на беспрецедентные меры. Спикер Конгресса Нэнси Пелоси объявила о том, что члены нижней палаты должны срочно прервать плановые отпуска, и вернуться в Вашингтон для обсуждения сложившейся ситуации. Главного почтмейстера страны вызвали на слушания сразу несколько комитетов Конгресса.
"Почтовая служба уже предупредила избирателей, что даже если они отправят свои бюллетени по почте в установленные сроки, их голоса могут быть не учтены в 46 штатах и округе Колумбия из-за продолжающихся задержек в отправке корреспонденции, - говорится в совместном заявлении Пелоси и лидера демократического меньшинства в Сенате Часа Шумера. - Это создает огромную угрозу для наших выборах и для демократии в целом".
Согласно принятому Палатой представителей Конгресса США законопроекту Почтовая служба США должна уже в ближайшее время получить дополнительное финансирование в размере 25 млрд долларов. Президент Трамп, правда, уже пообещал, что воспользуется правом вето.
К демократам во время голосования в Конгрессе присоединились 26 республиканцев, проголосовавших "за", приняв закон 257 голосами против 150, при этом более 20 республиканцев не голосовали, пишет New York Times. Однако в том виде, который документ был сейчас одобрен, он вряд ли пройдет через Сенат, отмечает издание.