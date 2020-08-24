Избирательные бюллетени и дохлые цыплята. Что происходит с почтой США

До этого он владел несколькими логистическими компаниями и считался одним из крупнейших доноров избирательной кампании Трампа. В 2016 году, например, Деджой пожертвовал штабу будущего президента США 1,2 млн долларов и перечислил крупные суммы в различные фонды, связанные с Республиканской партией.

По его распоряжению почтальонам запретили работать сверхурочно, отменили все дополнительные доплаты, ввели временный запрет на прием на работу новых сотрудников. До этого в USPS служащие оставались на рабочих местах до тех пор, пока вся корреспонденция не будет отправлена.

Одновременно было объявлено, что будет закрыта часть центров по сортировке писем, с улиц должны быть убраны "лишние" почтовые ящики, а почтовые грузовики не смогут выезжать на маршрут, не загрузившись "под завязку".

По данным телекомпании Си-эн-эн, получившей доступ к внутренней переписке почтового ведомства, за несколько последних месяцев из центров обработки корреспонденции в разных штатах было вывезено более 670 сортировочных машин. Каждая из них обрабатывала от 20 до 30 тысяч писем в час.

В результате, по отзывам самих сотрудников USPS, время обработки писем и посылок значительно увеличилось. Если раньше любая корреспонденция в США доходила до адресата за два-три дня, то к середине лета сроки ожидания увеличились до двух-трех недель.

"Демократам нужны эти деньги"

Луис Деджой, глава Почтовой службы США Getty Images

В любой непонятной ситуации американцы обычно пишут письма конгрессменам и сенаторам, избранным от округа, где они голосуют. Уже к концу июля офисы законодателей оказались завалены жалобами на недоставленные вовремя жизненно необходимые лекарства, банковские чеки, испорченные из-за затянувшейся доставки продукты и затерявшиеся на почтовых складах посылки.

В публичных выступлениях новый глава старейшего федерального агентства в США неизменно ссылался на то, что почтовая служба уже много лет подряд несет многомиллиардные убытки, и на давно назревшую необходимость в кардинальных реформах.

Эти объяснения, впрочем, не убедили демократов в Конгрессе. Деджою припомнили крупные пожертвования штабу Трампа, а самому президенту - многочисленные высказывания о том, что массовое голосование по почте на предстоящих в ноябре выборах неизбежно приведет к масштабным фальсификациям.

Еще в конце марта того года в интервью Fox News Трамп говорил, что широкий доступ к удаленному голосованию и массовая отправка бюллетеней по почте, по его мнению, сыграет на руку демократам.

"Тогда будет такой уровень явки, что если бы вы согласились с ним, то в этой стране никогда не избрали бы ни одного республиканца", - сказал он.