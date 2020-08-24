Covid-19 в Латвии: сутки без новых случаев, один человек госпитализирован

За прошедшие сутки в Латвии проведено 926 тестов на Covid-19, новых случаев заболевания не выявлено, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
С начала пандемии в Латвии сделано 238 403 теста на Covid-19, выявлено 1337 инфицированных. 1093 человека выздоровели, 33 человека скончались.
За прошедшие сутки был госпитализирован один человек с Covid-19. На данный момент в больницах лечатся пять инфицированных вирусом человека, у всех заболевание средней тяжести.
Всего из стационаров выписаны 202 пациента.
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