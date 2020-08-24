Пн, 24.08.2020
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В Пскове задержали бывшего белорусского следователя. Он собирался въезжать в Латвию

ФОТО: instagram.com/astap_mystery/

Андрей Остапович, бывший старший следователь белорусского Следственного комитета, после жестоко подавленных протестов публично покинул службу и попросил политического убежища в Латвии. Во время ожидания визы для въезда в Латвию его задержали в Пскове, сообщает Panorāma на LTV.

По словам адвоката, Остапович хотел укрыться в Латвии и ждал в Пскове визы для въезда в нашу страну.

"Он находился в Пскове, затем был задержан по запросу белорусских властей, насколько я понял. Вчера его отпустили и вывезли гражданские лица через границу в Беларусь. У меня нет дополнительной информации", - пояснил адвокат.

Министерство иностранных дел Латвии не предоставляет информацию по конкретному делу и не комментирует, были ли получены просьбы о политическом убежище в Латвии.

Подруга Остаповича рассказала белорусским СМИ, что 24 августа он должен был получить визу для въезда в Латвию.

По словам адвоката, бывший следователь сейчас находится в Беларуси, но неизвестно где.

"Мне удалось через определенные каналы связаться с Андреем, он пояснил, что его привезли на границу и сказали в Россию больше не возвращаться. Он в условной безопасности", - сообщает он корреспонденту "Север.Реалии".

16 августа Андрей Остапович подал в отставку, не желая участвовать в сокрытии преступлений и выполнять преступные приказы, после чего сбежал из Беларуси. 

Как сообщает "Север.Реалии", при увольнении Остапович заявил: "Молчать не буду, участвовать в сокрытии преступлений не буду, преступные приказы выполнять не буду, продолжать работу в силовом блоке не могу ввиду несоответствия моих принципов с настоящей политикой". Своих коллег он также призвал опомниться, спасти силовой блок и встать на сторону граждан.

Видео: Сюжет Panorāma на латышском языке

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