Футбол с Владимиром Ивановым: "Пятерочки" от столицы, Арокодаре без депрессии и лиепайское чудо "номер два"

В 16-м туре "Вирслиги" все было прекрасно - и 13-я победа подряд "Риги", и 15-й гол нигерийца Арокодаре, который решил больше не нервировать руководство "Валмиеры" своими депрессиями, и пять голов в исполнении РФШ, которая два дня возглавляла турнирную таблицу, и выправивший свой курс перед еврокубками "Вентспилс". А другой курземский клуб "Лиепая" второй тур подряд наглядно демонстрирует, что значит не опускать руки до самых последних секунд.
После того, как в Лиге чемпионов показала себя "Рига", не самым удачным образом сыгравшая в Тель-Авиве против "Маккаби" (поражение - 0:2 в первом квалификационном раунде), все внимание переключилось на еще три латвийских клуба, которым на этой неделе проводить матчи первого отборочного раунда Лиги Европы (РФШ, "Вентспилс" и "Валмиера").
В этой связи не может не радовать разрешившаяся ситуация с африканским нападающим "Валмиеры" Арокодаре, который после демарша в прошлом туре вновь в составе, вновь в игре и снова забивает. На этот раз его реализованный пенальти положил начало победе "Валмиеры" в домашнем поединке с "Елгавой", в составе которой дебютировал защитник Уэсли Джонс.
Самое примечательное в этом факте - его прописка. Он из Тринидада и Тобаго, что для "Вирслиги" пока еще экзотика. Но этот парень - защитник, а вот с нападающими у "Елгавы" - беда. Кажется, эта команда уже и забыла, как выглядят чужие ворота (у подопечных Олега Кубарева в 16 проведенных встречах только 11 забитых мячей, и это худший показатель во всей лиге). Одно поражение следует за другим и вот уже девятое место. В данном случае "на ноль" отыграл 19-летний уроженец Донецка, дебютировавший как раз в этой игре вратарь валмиерчан Влад Елеференко. И пусть в первом тайме команды не смогли порадовать зрителей забитыми мячами, во втором хозяева поля свои шансы не упустили и добились заслуженной победы - 2:0 за счет голов Арокодаре на 53-й минуте и Криша Карклиньша на 63-й.
🔥 Noskaties spēles starp @valmierafc un @fkjelgava vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 23, 2020
⚽ Tolu 53' (11 metri)
⚽ Kārkliņš 63' #OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/8zehId9cO6
Для дебютанта еврокубков победа эта очень даже кстати, тем более, что ребята Тамаза Пертии после осечки "Спартака" еще увереннее закрепились на третьей строчке турнирной таблицы.
Со "Спартаком" действительно произошло на этот раз необъяснимое. Не имеет права такая команда так малодушничать, до 84-й минуты ведя в Слоке в счетом 2:0. Но юрмалчане, как это не покажется странным, все же умудрились не выиграть. Артур Карашаускас только завершил то, что начали на 88-й минуте главный арбитр встречи Александр Ануфриев, назначивший очень сомнительный пенальти и реализовавший его Додо. Шла четвертая добавленная минута матча, заключительные секунды, когда последним касанием 11-й номер гостей принес курземцам ничью - 2:2.
🔥 Neticama spēles izskaņa Jūrmalā! Noskaties mača starp @fkspartaks un @LiepajaFK vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 22, 2020
⚽ Smith 51'
⚽ Mickevičs 83'
⚽ Dodo 88'
⚽ Karašausks 90'#OptibetVirsliga #Virsliga2020 #FutbolaVirsliga pic.twitter.com/yCS72qcHKn
Удивительное дело - "Лиепая" второй тур подряд спасается таким вот необыкновенным способом (тогда был спасен матч в Валмиере), и еще одно такое чудо поднимает команду Дмитрия Молоша на восьмую строчку. Везет так везет...
А вот "Спартак", откатившийся на пятое место, еще дальше отпускает от себя "Валмиеру" (23 и 28 очков соответственно). На четвертое же поднимается "Вентспилс" (те же 23 очка).
Играть в еврокубках и команде Виорела Фрунзы, которая в последнее время немного выправила свое положение, да и игра стала налаживаться. Вот и на этот раз "желто-синие" не пропустили. Более того, взяли три очка в домашней игре с "Даугавпилсом" - те же 2:0. "Вентспилс" не проигрывает четыре тура подряд, что тоже хороший знак перед Лигой Европы. На этот раз Каспар Сварупс и Даниил Улимбашев показали, как надо играть головой (кстати, у Сварупса это пятый гол в сезоне, а ведь раньше больше четырех он не забивал). из-за чего двинчане потерпели третье поражение кряду.
🔥 Divi lieliski centrējumi - divi lieliski @fkventspils_ vārti pret @BFC_Daugavpils. Noskaties kā tie tika gūti!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 23, 2020
⚽ Svārups 18'
⚽ Ulimbaševs 49' #OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/x8FSLalWcH
Ну а что касается встречи на стадионе "Сконто", где "Рига" экзаменовала слабенький "Тукумс", то тут все было ясно заранее (так оно и вышло - уже к 28-й минуте гости пропустили три мяча). И вновь, как и в первом круге, рижане меньше пяти дебютанту высшей лиги не забили: снова "пятерочка", когда по дублю в составе хозяев поля оформили Мбомбо и Рожер, снова разгром, только теперь - 5:2.
🔥 Ļoti rezultatīva spēle starp @RigaFC_Official un FK Tukums 2000/TSS, kurā tika gūti 7 vārti! Īpaši pievērs uzmanību pēdējam vārtu guvumam!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 23, 2020
⚽ Laizāns 9' (Rig)
⚽⚽ Roger 20', 28' (Rig)
⚽⚽ Mbombo 58', 81' (Rig)
⚽ Basil 48' (Tuk)
⚽ Anmanis 90' (Tuk)#OptibetVirsliga pic.twitter.com/w6WJv780BJ
На выходе у команды Олега Кононова 13-я победа подряд, 42 очка, и спустя два дня действующий чемпион страны снова на самой вершине турнирной таблицы (все эти показатели совсем скоро могут улучшиться, так как 26 августа "Рига" проводит отложенный матч с "Меттой" на стадионе "Даугава").
На два очка отстает РФШ, который на пару дней перехватил лидерство (правда, команда Виктора Мороза провела на одну встречу больше). Самая забивающая команда "Вирслиги" РФШ открывала тур на "Аркадии", задав тон всем остальным, когда под натиском рижан рухнула "Метта" - 5:1 (в последних четырех турах у РФШ четыре победы с общим счетом 14:2). Здесь счет открыл еще один африканский легионер Оффор, у которого в активе теперь девять голов, столько же, кстати, у Мбомбо и Неманьи Белаковича. Это трио пускается в погоню за Арокодаре, который за пол чемпионата наколотил столько же голов - 15, сколько серб Дарко Лемаич за весь чемпионат и в 2018-м и в 2019 году.
Optibet virslīgas 16.kārtas atklāšanas spēlē RFS ar 5-1 pārspēj FK Metta. Noskaties vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 21, 2020
⚽️ Offor 2' (RFS)
⚽️ Lipušček 39' , 51' (RFS)
⚽️ Solovjovs 55' (RFS)
⚽️ Krollis 65' (FK Metta)
⚽️ Ikaunieks 79' (RFS)#OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/7zMB8g7gKN
Нехитрый подсчет говорит нам о том, что 16-й тур ознаменовался 21 забитым мячом. Рекорд сезона? Почти. Только в четвертом туре было похлеще - 22. Но все равно - давно такой результативности не было. А ведь самое красивое в футболе как раз забитые мячи, а не счет на табло, как уверяют некоторые философы.
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