Футбол с Владимиром Ивановым: "Пятерочки" от столицы, Арокодаре без депрессии и лиепайское чудо "номер два"

Играть в еврокубках и команде Виорела Фрунзы, которая в последнее время немного выправила свое положение, да и игра стала налаживаться. Вот и на этот раз "желто-синие" не пропустили. Более того, взяли три очка в домашней игре с "Даугавпилсом" - те же 2:0. "Вентспилс" не проигрывает четыре тура подряд, что тоже хороший знак перед Лигой Европы. На этот раз Каспар Сварупс и Даниил Улимбашев показали, как надо играть головой (кстати, у Сварупса это пятый гол в сезоне, а ведь раньше больше четырех он не забивал). из-за чего двинчане потерпели третье поражение кряду.

Ну а что касается встречи на стадионе "Сконто", где "Рига" экзаменовала слабенький "Тукумс", то тут все было ясно заранее (так оно и вышло - уже к 28-й минуте гости пропустили три мяча). И вновь, как и в первом круге, рижане меньше пяти дебютанту высшей лиги не забили: снова "пятерочка", когда по дублю в составе хозяев поля оформили Мбомбо и Рожер, снова разгром, только теперь - 5:2.

🔥 Ļoti rezultatīva spēle starp @RigaFC_Official un FK Tukums 2000/TSS, kurā tika gūti 7 vārti! Īpaši pievērs uzmanību pēdējam vārtu guvumam!



⚽ Laizāns 9' (Rig)

⚽⚽ Roger 20', 28' (Rig)

⚽⚽ Mbombo 58', 81' (Rig)

⚽ Basil 48' (Tuk)

⚽ Anmanis 90' (Tuk)#OptibetVirsliga pic.twitter.com/w6WJv780BJ — Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 23, 2020

На выходе у команды Олега Кононова 13-я победа подряд, 42 очка, и спустя два дня действующий чемпион страны снова на самой вершине турнирной таблицы (все эти показатели совсем скоро могут улучшиться, так как 26 августа "Рига" проводит отложенный матч с "Меттой" на стадионе "Даугава").

На два очка отстает РФШ, который на пару дней перехватил лидерство (правда, команда Виктора Мороза провела на одну встречу больше). Самая забивающая команда "Вирслиги" РФШ открывала тур на "Аркадии", задав тон всем остальным, когда под натиском рижан рухнула "Метта" - 5:1 (в последних четырех турах у РФШ четыре победы с общим счетом 14:2). Здесь счет открыл еще один африканский легионер Оффор, у которого в активе теперь девять голов, столько же, кстати, у Мбомбо и Неманьи Белаковича. Это трио пускается в погоню за Арокодаре, который за пол чемпионата наколотил столько же голов - 15, сколько серб Дарко Лемаич за весь чемпионат и в 2018-м и в 2019 году.

Optibet virslīgas 16.kārtas atklāšanas spēlē RFS ar 5-1 pārspēj FK Metta. Noskaties vārtu guvumus!



⚽️ Offor 2' (RFS)

⚽️ Lipušček 39' , 51' (RFS)

⚽️ Solovjovs 55' (RFS)

⚽️ Krollis 65' (FK Metta)

⚽️ Ikaunieks 79' (RFS)#OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/7zMB8g7gKN — Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 21, 2020

Нехитрый подсчет говорит нам о том, что 16-й тур ознаменовался 21 забитым мячом. Рекорд сезона? Почти. Только в четвертом туре было похлеще - 22. Но все равно - давно такой результативности не было. А ведь самое красивое в футболе как раз забитые мячи, а не счет на табло, как уверяют некоторые философы.