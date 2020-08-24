Пн, 24.08.2020
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В воскресенье на дорогах Латвии погибли два человека

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье, 23 августа, в результате ДТП погибли два человека, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Аварии с погибшими произошли в Рижском регионе и Земгале.

RUS TVNET уже сообщал, что в воскресенье около 14.55 на Баускском шоссе в Олайнском крае столкнулись легковой автомобиль Honda и MAN. В результате аварии погиб ехавший в легковом автомобиле человек.

В течение суток в стране зарегистрировано 64 ДТП, в 16 авариях пострадали 19 человек, в том числе три пешехода и три велосипедиста.

За прошедшие сутки задержано 16 водителей в состоянии алкогольного опьянения и два водителя под воздействием наркотических веществ.

За превышение скорости оформлено 199 протоколов, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 387 протоколов

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