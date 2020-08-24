"Я по-прежнему почти ничего не помню": суд по делу Ефремова вновь отложен

Перед началом суда у здания собрались неравнодушные люди, в том числе различные российские блогеры, которые выкрикивали всевозможные лозунги. Ефремов был доставлен в суд. Он явился в майке с надписью "Православие или смерть". Адвокатов с актером не было.

Издание "Комсомольская правда" сообщает, что он зачитал обращение к суду по бумажке.

"Уважаемый суд, я по-прежнему почти ничего не помню из того дня. Знаю, что я передвигался на такси..." - указал Ефремов.

Он объяснил, что заинтересован в правде. Свидетели путаются в своих показаниях. Судмедэксперт выступает с игрушками. Актер также был недоволен тем, что показания эксперта Фиалко были высмеяны, ведь проверить техническое состояние машины необходимо.

"На выходных моя жена получила массу звонков и сообщений от адвокатов, две трети из них оказались бесполезными. Завтра мы будем решать, кто будет представлять мои интересы", - цитирует Ефремова "Комсомольская правда".

СМИ сообщают, что суд отложили до 31 августа.

Напомним, 21 августа прошло слушание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер перечислил по 200 тысяч рублей (около 2269 евро) вдове, сыновьям и брату Сергея Захарова, погибшего в этом ДТП, сообщает "Медуза" со ссылкой на адвоката Ефремова Эльмана Пашаева.

Вслед за этим Ефремов заявил, что больше не нуждается в услугах адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Согласно его словам, они теперь станут консультантами. В итоге Пресненский суд Москвы перенес заседание по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова на 24 августа, чтобы артист смог найти новых защитников.

Контекст: Российского актера Михаила Ефремова обвиняют в том, что 8 июня он в пьяном виде спровоцировал ДТП, в результате которого погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Согласно уголовному обвинению, актеру грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.