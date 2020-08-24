Звезда ситкома "Полный дом" будет сидеть в тюрьме

Ранее актриса признала вину и заключила сделку со следствием. Суд учел это.

Локлин также предстоит 100 часов общественных работ. Ей также придется выплатить штраф в 150 тысяч долларов (127 тысяч евро).

Известно, что был также наказан ее супруг, дизайнер Моссимо Джианулли. Мужчина получил пять месяцев тюрьмы, 250 часов общественных работ и штраф в 250 тысяч долларов (почти 212 тысяч евро).

Согласно материалам дела, Локлин и Джианулли были участниками мошеннической схемы. Это позволило им отправить дочерей в Университет Южной Калифорнии по спортивной квоте за несуществующие достижения в спорте. Прокуратура указывает, что звезды заплатили за это 500 тысяч долларов (423 тысячи евро).

Кроме них, в деле фигурирует еще 50 людей, которым предъявлены обвинения.

Напомним, что в рамках этого же расследования была приговорена к тюрьме, штрафу и общественным работам актриса Фелисити Хаффман ("Отчаянные домохозяйки").