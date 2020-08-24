Вт, 25.08.2020
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  • Безумная любовь, свадьба на съемках и неожиданный развод: судьбы актеров сериала "Не родись красивой"

Безумная любовь, свадьба на съемках и неожиданный развод: судьбы актеров сериала "Не родись красивой"

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Виктория Клочкова - Юлия Такшина

ФОТО: https://www.instagram.com/nellyuvarovaxs/скриншот видео/ https://www.instagram.com/uliatakshina коллаж RUS TVNET

В этом году исполняется 15 лет российскому комедийно-мелодраматическому телесериалу "Не родись красивой".  На самом деле это была адаптация колумбийской новеллы, которая в итоге невероятно полюбилась зрителям. 

Актерам буквально не давали прохода на улице. А музыка? Признайтесь, что, увидев название сериала, вы тут же вспоминаете саундтрек "Если в сердце живет любовь" в исполнении Юлии Савичевой.

RUS TVNET решил рассказать о том, как живут актеры этого ситкома сейчас:

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Виктория Клочкова - Юлия Такшина

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