Безумная любовь, свадьба на съемках и неожиданный развод: судьбы актеров сериала "Не родись красивой"
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В этом году исполняется 15 лет российскому комедийно-мелодраматическому телесериалу "Не родись красивой". На самом деле это была адаптация колумбийской новеллы, которая в итоге невероятно полюбилась зрителям.
Актерам буквально не давали прохода на улице. А музыка? Признайтесь, что, увидев название сериала, вы тут же вспоминаете саундтрек "Если в сердце живет любовь" в исполнении Юлии Савичевой.
RUS TVNET решил рассказать о том, как живут актеры этого ситкома сейчас:
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