Covid-19: в Литве и в Эстонии по одной новой смерти

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 38 новых случаев коронавируса, также зарегистрирована 85-я смерть, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

Общее число заражений с начала пандемии выросло до 2673. В настоящее время коронавирусом в Литве еще больны 807 человек, 1766 человек выздоровели. В изоляции находится 3460 человек.

От коронавируса скончались 85 человек. Еще 15 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 169 завозных случаев Covid-19.

За минувшие сутки проверено 1635 проб на коронавирус, общее число сделанных в стране тестов с начала пандемии составляет 608 767.

Эстония

За сутки в Эстонии проанализированы 320 первичных тестов на Covid-19, выявлено три новых случая, сообщил в понедельник департамент здоровья.

По состоянию на утро понедельника госпитализация в связи с коронавирусом требовалась в Эстонии 11 пациентам, на искусственной вентиляции легких пациентов не было.

В Ида-Вирума скончалась находившаяся на больничном лечении 76-летняя женщина. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 64 человека.

По состоянию на утро понедельника выздоровели 2025 человек. Уровень заболеваемости в Эстонии за последние 14 дней составляет 8,9 случая на 100 000 населения.