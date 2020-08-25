В Беларуси продолжаются протесты против Александра Лукашенко, а некоторые зарубежные эксперты даже подчеркивают, что дни последнего диктатора Европы сочтены. В таком случае возникает вопрос - кто сможет возглавить страну после падения режима Лукашенко? TVNET вместе с экспертом из Центра исследований восточноевропейской политики Беатой Ливданской обсудили ряд потенциальных кандидатов.

Светлана Тихановская

Ливданска отмечает, что одним из потенциальных лиц в будущем Беларуси может стать Светлана Тихановская, которая все еще находится в Литве и чья предвыборная платформа была напрямую связана со сменой Лукашенко. Она могла бы прийти к власти, если бы в конце концов произошел пересчет голосов и было бы достаточно разумно предположить, что Тихановская победила на выборах.

К сожалению, пересчет голосов маловероятен.

Возможности Тихановской ограничены ее позицией в органах безопасности и административных структурах Беларуси - там по-прежнему имеет большое влияние сам Лукашенко. Следовательно, очень трудно представить, что Тихановская могла бы как-нибудь повлиять на эти структуры и добиться реальных изменений.

Наконец, Тихановская не имеет реального опыта в политике и на данный момент покинула страну. Следовательно, вопрос в том, сможет ли она в будущем эффективно коммуницировать с общественностью и режимом Лукашенко. Возможно, ее действия создадут еще больший хаос в и без того сложной ситуации.

Светлана Тихановская ФОТО: Jonny Pickup/SIPA/Scanpix

Виктор Бабарико

Бабарико давно считается одним из фаворитов белорусской оппозиции. К сожалению, на данный момент он находится в тюрьме и привлечен к уголовной ответственности. Если бы Бабарико был на свободе, не исключено, что именно за него на выборах проголосовало бы большинство. Во время предвыборных интернет-опросов Бабарико получил наибольшую поддержку. "Мы, конечно, можем дискутировать об их легитимности", - отмечает Ливданска. Следовательно, победа на выборах и гипотетический перевес голосов, вероятно, привели бы Бабарико к власти.

Помимо тюремного заключения ограничить доступ к власти Бабарико может и его связь с Россией, поскольку не исключено, что политика финансируют лояльные Москве структуры. Пока сложно сказать, как на эту связь может отреагировать народ Беларуси, но очень вероятно, что люди хотят, чтобы Беларусь выбрала политическую золотую середину - не присоединяться ни к Западу, ни к России.

Виктор Бабарико ФОТО: VASILY FEDOSENKO/REUTERS

Валерий Цепкало

Ливданска утверждает, что в период предвыборной борьбы Цепкало также был очень популярен. Сначала казалось, что именно они с Бабарико могут бросить самый большой вызов Лукашенко. Козырной картой Цепкало на пути к штурвалу Беларуси могла стать его четкая программа. В преддверии выборов у него был достаточно подробный план экономической реформы, который включал развитие ИТ и других технологических секторов. Важно еще и то, что у него есть опыт работы в этих областях. Цепкало также выделяется среди остальных кандидатов тем, что имеет четкое видение мира, в котором он хочет видеть Беларусь в будущем.

В этом аспекте он подчеркнул необходимость сближения с европейскими странами.

На данный момент Цепкало находится в таком же положении, что и Бабарико. Против него заведено уголовное дело, и в настоящее время он в Украине. "Даже если были бы объявлены новые выборы, трудно представить, как он мог бы вернуться в Беларусь. Этот уголовный процесс определенно останется в силе", - говорит Ливданска.

Валерий Цепкало ФОТО: Reuters/Scanpix

Сергей Тихановский

Муж Светланы Тихановской - блогер Сергей Тихановский - сначала бросил вызов Лукашенко с той же самой платформы, что сейчас используется его женой. Он публично заявил, что

не хочет быть у власти - просто свергает Лукашенко. Не исключено, что такой подход может сыграть на пользу его популярности в случае свержения Лукашенко.

Тем не менее возвращение Тихановского на белорусскую политическую сцену будет очень трудным именно из-за человеческого аспекта. В настоящее время он находится под арестом и многое пережил в СИЗО. Ливданска считает, что он определенно просидит какое-то время под стражей. Она вспоминает, что другой известный оппозиционер Микола Статкевич в свое время провел в тюрьме пять лет. Он был освобожден только после того, как Беларусь попыталась улучшить отношения с Европейским союзом и освободила политических заключенных. "Таким образом, ключевой вопрос здесь в том, будет ли он освобожден и когда", - говорит исследователь.

Заявление Сергея Тихановского о начале президентских выборов

На трон белорусской власти могут претендовать и относительно более мелкие оппозиционеры - Андрей Дмитриев и Анна Канапатская. Эти кандидаты дали понять, что Беларуси необходимо приблизиться к Европейскому союзу и стать более демократичной. Однако как формальные, так и неформальные опросы показывают, что их поддержка относительно невысока и они не так популярны, как упомянутые выше люди.

В то же время Светлана Тихановская вместе со своим офисом создала координационный совет, основной задачей которого является налаживание диалога с действующей властью. Председателем совета будет Павел Латушка - посол, министр и бывший директор театра Янки Купалы. Его уволили после того, как во время акций протеста он заявил, что горд тем, что он - белорус. Не исключено, что в случае новых выборов он тоже сможет баллотироваться.

В заключение Ливданска обратила внимание на то, что ситуация в Беларуси время мы увидим новые лица на белорусской политической арене. Аналогичное мнение высказал в интервью министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс, подчеркнувший, что пока среди протестующих не появятся заметные лидеры, так долго продолжаться не будет.