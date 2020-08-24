Зарплата в конвертах: СГД передала в прокуратуру дело против охранной компании

Налогово-таможенное управление СГД в августе этого года передало в прокуратуру Земгальского судебного округа для начала уголовного преследования дело против одного лица, которое обвиняется в выплате значительной части зарплат "в конвертах".

"В ходе досудебного расследования установлено, что лицо, являющееся фактическим владельцем охранного предприятия, субъектом хозяйственной деятельности и реальным выгодоприобретателем, в период с апреля 2017 года по май 2018 года на двух охранных объектах в Елгаве и Вентспилсе выплатило работникам не отраженные в бухгалтерском учете средства как наличными, так и путем банковских перечислений на общую сумму 23 543,31 евро", - сообщает СГД.

За указанный период компания предоставила в СГД документы, содержащие недостоверную информацию о заработной плате сотрудников.