"Бутырка" не помешала стать миллиардером. Кокорин получает в 600 раз больше средней зарплаты

Интересно, что месячная зарплата среднестатистического работника в России за последний год составляет 35 тысяч рублей (около 400 евро). Такие данные приводятся в результатах исследования РИА "Новости".

Это означает, что Кокорин в "Спартаке" будет получать в 600 раз больше средней зарплаты по России. Неплохо для человека, который больше ассоциируется с тюремной камерой, чем с голами на поле.

Александр Кокорин никогда не становился лучшим бомбардиром чемпионата России, ни разу не играл в Лиге чемпионов, не забивал на чемпионатах Европы и выиграл всего один титул чемпиона России (75 минут в сезоне-2018/19). Тем не менее зарплата скандального футболиста всё время растёт.

Eurosport попытался разобраться в том, как росла зарплата футболиста за 12 лет профессиональной карьеры. Так, например, в 2008 году, выступая за московское "Динамо", 17-летний Кокорин заработал 42 тысячи евро. Затем зарплата футболиста выросла до 15 тысяч евро в месяц, и за два года в "Динамо" Александр заработал ещё 360 тысяч.

В 2011 году месячная зарплата нападающего вновь увеличилась - на этот раз до 50 тысяч в месяц. Соответственно, за следующие два сезона форвард стал богаче на 1,2 млн евро.

Год спустя - новый договор и новый взлёт. Зарплата Кокорина составила уже 120 тысяч евро в месяц. Спустя пять месяцев, заработав 600 тысяч евро, форвард перебрался в "Анжи". В Махачкале Александр пробыл два месяца, не сыграл ни одного матча, но, по данным "Дождя", заработал там 660 тысяч евро.

По возвращении в родное "Динамо" Кокорину выписали годовой оклад в 5 миллионов евро. Итого за неполный 2013-й, весь 2014-й и 2015-й он заработал ещё 12 миллионов евро.

В 2016 году Кокорин перебрался в "Зенит", где его зарплата стала чуть скромнее. Каждый месяц на карту нападающего поступало 275 тысяч евро вплоть до октября 2018-го. Суммарно в Санкт-Петербурге Александр Кокорин заработал около 9 миллионов евро.

Перематываем инцидент с кофейней, стулом, чиновником Паком и "Бутыркой". 17 февраля 2020 года Кокорин стал игроком "Сочи". О том, сколько в этом клубе заработал нападающий, информации не так уж много. Ходили слухи о 150 тысячах евро в месяц, но официально это нигде не подтверждено.

И вот 2 августа 2020 года Кокорин переходит в "Спартак" и заключает с ним трёхлетний контракт, по которому заработает 9 миллионов евро.

Eurosport пишет, что если сложить все доходы 29-летнего футболиста за всю карьеру, то получится впечатляющая цифра: 24 миллиона евро уже заработаны, 9 - ещё впереди. Это 2,88 миллиарда рублей по текущему курсу.

Важно отметить, что в этих подсчётах не учитывались подъёмные Кокорина за подписание контрактов (эти суммы редко афишируются), премиальные (в каждой команде разная система поощрений), а также траты футболиста на услуги агентов.

В любом случае, пишет Eurosport, итоговая сумма скорее преуменьшена, чем преувеличена.