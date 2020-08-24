Пн, 24.08.2020
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В Минске задержаны два члена координационного совета оппозиции

ФОТО: EPA/Scanpix

На проходной Минского тракторного завода задержаны члены президиума координационного совета оппозиции Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский. Об этом сообщает "Белсат".

Оба задержанных обвиняются в организации несанкционированного массового мероприятия.

Как сообщает "Белсат", Ковалькову и Дылевского увезла полиция.  

Как позже объяснили в координационном совете, Ковалькова и Дылевский задержаны по административному делу. На них составят протокол об организации массового несанкционированного мероприятия на тракторном заводе.

Скорее всего, обоим оппозиционерам выпишут штраф.  

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