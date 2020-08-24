Минфин: господдержка для Latvijas dzelzceļš может негативно повлиять на бюджет

18 августа правительство заслушало отчет Министерства финансов о декларации фискальных рисков, в котором министерство выразило обеспокоенность тем, что с учетом методологии Европейской комиссии Latvijas dzelzceļš из-за предоставленной государством поддержки может быть включено в общий правительственный сектор. В 2019 году таким образом в общий правительственный сектор попало Rīgas satiksme, что уменьшило фискальное пространство госбюджета 2020 года на 72 млн евро.

Для включения поддержки для Latvijas dzelzceļš в дефицит правительственного бюджета размер государственной помощи должен превышать 50% годового оборота компании. В настоящее время неизвестно, каким будет оборот предприятия в 2020 году, однако, по словам председателя правления Latvijas dzelzceļš Мариса Клeйнбергса, в этом году оборот может снизиться примерно на 50% по сравнению с 2019 годом. По данным Firmas.lv, в 2019 году он составлял 183,279 млн евро.

В этом году правительство постановило оказать Latvijas dzelzceļš поддержку в размере почти 60 млн евро.

По словам Клeйнбергса, в этом году предприятию еще потребуется дополнительное финансирование, но пока неясно, в каком размере. Latvijas dzelzceļš будет нуждаться в господдержке до 2025 года, однако ее объемы с каждым годом будут снижаться.

На прошлой неделе правительство поручило Министерству сообщения предоставить необходимую информацию и провести аналитические расчеты для обеспечения своевременного управления фискальными рисками, которые могут возникнуть в результате возможной классификации Latvijas dzelzceļš в общий правительственный сектор.