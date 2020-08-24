Большинство рижских школ в новом учебном году организуют обучение в очной форме

Из 108 столичных школ 62 выбрали модель "А", которая предусматривает по большей части очное обучение, при этом для учащихся с 7-го класса по меньшей мере один раз в неделю обучение может быть организовано удаленно.

46 школ в настоящее время планируют внедрить модель "B", которая предусматривает организацию большей части обучения дистанционно.

Школы все еще разрабатывают планы организации учебного процесса. О том, в какой форме будет проходить обучение в следующем году, родители будут проинформированы до 27 августа, сообщил директор департамента образования, культуры и спорта Марис Крастиньш.

Он подчеркнул, что в этой ситуации невозможно сравнивать одну школу с другой, поскольку школы имеют разные возможности, планировку и преподавательские ресурсы.