Неймар поздравил не тот клуб с победой в Лиге чемпионов

Напомним, в финале главного клубного европейского турнира мюнхенская "Бавария" обыграла французский "ПСЖ" со счётом 1:0.

После матча Неймар в своём Twitter опубликовал поздравление, в котором случайно перепутал названия команд.

"Поражение - это часть спорта. Мы трудимся, боремся до конца. Спасибо каждому за поддержку. Поздравляю "Байер", - написал бразилец.

Perder faz parte do esporte, tentamos de tudo, lutamos até o final. Obrigado pelo apoio e carinho de cada um de vocês 🙏🏽 e PARABÉNS ao BAYER 👏🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) August 23, 2020

Дело в том, что 28-летний футболист забыл добавить к "Bayer" необходимую букву "n" (Bayer 04 Leverkusen/FC Bayern München).

Забавно, что клуб из Леверкузена не остался в стороне и отреагировал на твит Неймара:

"Спасибо, Неймар! Не очень понимаем, почему ты поздравляешь нас, ведь мы находимся в отпуске и играем в FIFA... Но спасибо", - сказано в ответном твите.

Obrigado, @neymarjr! 😍😭🙌



No sé bien porqué me felicitas si ando de vacaciones echando el FIFA... pero gracias 😂 pic.twitter.com/AdoYyZL3dS — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) August 23, 2020