Пн, 24.08.2020
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Неймар поздравил не тот клуб с победой в Лиге чемпионов

Неймар

ФОТО: SIPA/Scanpix

Бразильский футболист Неймар в своём Twitter по ошибке поздравил леверкузенский "Байер" вместо "Баварии" с победой в Лиге чемпионов.

Напомним, в финале главного клубного европейского турнира мюнхенская "Бавария" обыграла французский "ПСЖ" со счётом 1:0.

После матча Неймар в своём Twitter опубликовал поздравление, в котором случайно перепутал названия команд.

"Поражение - это часть спорта. Мы трудимся, боремся до конца. Спасибо каждому за поддержку. Поздравляю "Байер", - написал бразилец.

Дело в том, что 28-летний футболист забыл добавить к "Bayer" необходимую букву "n" (Bayer 04 Leverkusen/FC Bayern München).

Забавно, что клуб из Леверкузена не остался в стороне и отреагировал на твит Неймара:

"Спасибо, Неймар! Не очень понимаем, почему ты поздравляешь нас, ведь мы находимся в отпуске и играем в FIFA... Но спасибо", - сказано в ответном твите.

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