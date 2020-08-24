Теперь по решению врача самоизоляцию можно будет прервать уже на седьмой день

С другой стороны, если у человека проявляются признаки заболевания, решение о прекращении самоизоляции можно будет принимать начиная с четырнадцатого дня, если с момента исчезновения симптомов прошло не менее трех дней.

В то же время, чтобы снизить риски, медицинские работники, сотрудники центров социального ухода, а также сотрудники образовательных учреждений, которые работают в прямом контакте с другими людьми, будут возвращаться на работу позже остальных. Они смогут выйти из самоизоляции по той же схеме, что и другие, но вернуться к работе они смогут на неделю позже остальных.