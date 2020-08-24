Во вторник Латвия примет решение о санкциях против отдельных должностных лиц Беларуси

Информация на сайте правительственных документов eportfelis свидетельствует, что правительство завтра также примет решение по предложению Министерства иностранных дел о выделении 150 000 евро из бюджетной программы "Средства для непредвиденных случаев" на развитие белорусского гражданского общества и независимых СМИ.

Министерство иностранных дел планирует заключить договор на сумму 52 800 евро с обществом "Латвийская платформа сотрудничества в целях развития" о предоставлении правовой помощи лицам, пострадавшим в результате нарушений прав человека в Беларуси после президентских выборов 9 августа.

Министерство иностранных дел также планирует подписать контракт на 36 000 евро с ресурсным центром для женщин Marta об оказании психологической помощи лицам, пострадавшим в результате нарушений прав человека в Беларуси.

Также планируется заключить с центром Marta контракт на сумму 9 500 евро для проведения обучения белорусских психологов.

Кроме того, Министерство иностранных дел планирует заключить договор на сумму 51 700 евро с Балтийским центром передового опыта средств массовой информации о предоставлении финансовой поддержки для развития независимых СМИ в Беларуси.

Как сообщалось, согласно официальным результатам президентских выборов в Беларуси, нынешний глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10,1%, но оппозиция считает результаты выборов фальсифицированными.

Сейчас Тихановская с детьми находится в Литве, потому что из-за угроз в отношении ее мужа и детей она была вынуждена покинуть Белоруссию.

Протесты против фальсификации результатов выборов и назначения на пост президента Лукашенко в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Во время акций протеста несколько тысяч человек были задержаны, многие ранены. Работники многих белорусских компаний объявили забастовку.

В среду после саммита ЕС канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны ЕС не признают результаты выборов в Беларуси.