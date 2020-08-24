16-й день протестов в Беларуси: скрипки, танцы и задержания участников протестов

Протесты в Беларуси идут 16-й день. Они начались 9 августа после выборов президента республики, на которых, по данным белорусского ЦИК, с результатом 80% победил Александр Лукашенко.
24 августа на площади Независимости в Минске во время мирных протестов задерживали нескольких участников акции протеста, сообщает Tut.by. Точное количество задержанных неизвестно.
Издание пишет, что люди на площади начали собираться около семи часов вечера. "Но ОМОН не позволил участникам акции установить оборудование для общения в формате "свободного микрофона"", - передает Tut.by.
Около 22 часов по белорусскому времени (совпадает в латвийским) протестующие начали расходиться.
Несколько кадров из соцсетей о том, как это было:
Минск. На площади Независимости люди решили немного потанцевать. pic.twitter.com/q3VjW2PzxH— TUT.BY (@tutby) August 24, 2020
Галерея: Протестующие в Беларуси
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