Не стоять на светофоре, если можно повернуть: инициатива, экономящая время

По его мнению, отдельные перекрестки необходимо оборудовать так называемой зеленой стрелкой - знаком, позволяющим поворот направо на красный свет, если это не мешает движению других машин.

По словам автора инициативы, зеленая стрелка хорошо зарекомендовала себя в других странах Европы, поэтому обратить внимание на этот вопрос стоит и Латвии.

"Я работал в центре, я сам строитель и в тот момент очень сильно опаздывал на встречу. Стоял на перекрестке на улице Пулквежа Бриежа на повороте на Rimi, и как раз нужно было повернуть направо. Меня очень зацепило, что, поворачивая с центральной улицы на второстепенную, я должен стоять и ждать, ждать непонятно чего, потому что не было ни пешеходов, ни велосипедистов, никого", - рассказывает Дмитрий.

Он вспомнил страны, в которых побывал и где стрелки актуальны, и подумал, почему бы не сделать такую инициативу и в Латвии: "И я как раз вспомнил про портал Manabalss.lv. В тот же вечер сел, все оформил, посмотрел, что творится в Нидерландах, Германии и Литве, там все очень тепло о стрелке отзываются".

Впрочем, несмотря на это, чиновники говорят, что Европа от практики зеленой стрелки уходит - делается это в первую очередь для безопасности пешеходов, велосипедистов и обладателей другого транспорта, перемещающегося по тротуару. В частности, от разрешенного поворота на красный свет с 1 января 2020 года отказалась Литва - отказалась ровно на неделю, пока муниципалитеты не забили тревогу - количество пробок на дорогах выросло. В итоге Литва решила вернуть стрелку, но принятие решений о ее необходимости возложили на плечи муниципалитетов, в результате мест со стрелкой стало значительно меньше.

В свою очередь, автор инициативы уверен - нужно не доверять слухам и прогнозам, а взять один перекресток и осмысленно подойти к вопросу: посмотреть пропускную способность с минимальным риском для участников дорожного движения, пешеходов и велосипедистов, и уже на этом перекрестке опробовать идею.

Дмитрий подчеркивает, что идея - не установить зеленую стрелку на всех главных перекрестках страны: "Нет, я за то, чтобы именно локально посмотреть на каждый перекресток индивидуально и чисто в тестовом режиме запустить и посмотреть, чтобы люди, которые сидят в CSDD, которые действительно разбираются в перекрестках, оценили все риски и возможность введения".

Автор инициативы как водитель с многолетним стажем может навскидку назвать десять перекрестков, где можно было бы в тестовом режиме ввести зеленую стрелку и проанализировать изменения, но он отмечает, что на самом деле таких перекрестков куда больше, и речь в данном случае идет только о Риге.