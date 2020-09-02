Не стоять на светофоре, если можно повернуть: инициатива, экономящая время

"В Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) есть светлые головы, которые могут обеспечить нам безопасность и уменьшение эмиссии СО2 в воздух, а также сократить время в дороге на каких-то пять-десять минут, которые иногда действительно решают", - говорит Дмитрий, автор инициативы о повороте направо на красный свет светофора на платформе Manabalss.lv.
По его мнению, отдельные перекрестки необходимо оборудовать так называемой зеленой стрелкой - знаком, позволяющим поворот направо на красный свет, если это не мешает движению других машин.
По словам автора инициативы, зеленая стрелка хорошо зарекомендовала себя в других странах Европы, поэтому обратить внимание на этот вопрос стоит и Латвии.
"Я работал в центре, я сам строитель и в тот момент очень сильно опаздывал на встречу. Стоял на перекрестке на улице Пулквежа Бриежа на повороте на Rimi, и как раз нужно было повернуть направо. Меня очень зацепило, что, поворачивая с центральной улицы на второстепенную, я должен стоять и ждать, ждать непонятно чего, потому что не было ни пешеходов, ни велосипедистов, никого", - рассказывает Дмитрий.
Он вспомнил страны, в которых побывал и где стрелки актуальны, и подумал, почему бы не сделать такую инициативу и в Латвии: "И я как раз вспомнил про портал Manabalss.lv. В тот же вечер сел, все оформил, посмотрел, что творится в Нидерландах, Германии и Литве, там все очень тепло о стрелке отзываются".
Впрочем, несмотря на это, чиновники говорят, что Европа от практики зеленой стрелки уходит - делается это в первую очередь для безопасности пешеходов, велосипедистов и обладателей другого транспорта, перемещающегося по тротуару. В частности, от разрешенного поворота на красный свет с 1 января 2020 года отказалась Литва - отказалась ровно на неделю, пока муниципалитеты не забили тревогу - количество пробок на дорогах выросло. В итоге Литва решила вернуть стрелку, но принятие решений о ее необходимости возложили на плечи муниципалитетов, в результате мест со стрелкой стало значительно меньше.
В свою очередь, автор инициативы уверен - нужно не доверять слухам и прогнозам, а взять один перекресток и осмысленно подойти к вопросу: посмотреть пропускную способность с минимальным риском для участников дорожного движения, пешеходов и велосипедистов, и уже на этом перекрестке опробовать идею.
Дмитрий подчеркивает, что идея - не установить зеленую стрелку на всех главных перекрестках страны: "Нет, я за то, чтобы именно локально посмотреть на каждый перекресток индивидуально и чисто в тестовом режиме запустить и посмотреть, чтобы люди, которые сидят в CSDD, которые действительно разбираются в перекрестках, оценили все риски и возможность введения".
Автор инициативы как водитель с многолетним стажем может навскидку назвать десять перекрестков, где можно было бы в тестовом режиме ввести зеленую стрелку и проанализировать изменения, но он отмечает, что на самом деле таких перекрестков куда больше, и речь в данном случае идет только о Риге.
По его словам, хороший пример, если говорить про Ригу, относительный центр - это регулируемый перекресток улиц Ханзас и Пулквежа Бриежа. Также от отметил перекресток Спорта и Ханзас - там тоже большой перекресток и довольно мало машин, а пешеходов вообще практически нет, все ездят на машинах. И опять же перекресток к Rimi на Пулквежа Бриежа.
"Там, конечно, больше пешеходов, и в тестовом режиме я бы точно не запускал, но как перспективу рассмотреть его можно", - говорит Дмитрий.
Несмотря на все плюсы возможности не стоять на светофоре и повернуть направо, большим камнем преткновения является безопасность тех, кто в этот момент не стоит, а движется - пешеходов, велосипедистов, водителей электросамокатов и другого транспорта, перемещающегося по тротуарам. Именно ради этого Европа задумалась об отказе от знака, однако автор инициативы отмечает, что в случае Латвии все выглядит немного иначе чем, например, в той же Литве или Германии.
"Плохо сравнивать откровенно хорошее с откровенно плохим, но в целом я считаю, что Латвия и Литва находятся экономически примерно в одной зоне: они расположены рядом, и все у них примерно одинаково.
Возможно, они и отказались от стрелки, но они же как-то к ней пришли. У них же больше десяти лет эта стрелка была. Возможно, у них повысилась аварийность на дорогах, поэтому они и отказались от стрелки. Возможно, новые законы с велосипедами, возможно, это связано с электросамокатами или еще чем-то. Поэтому, я считаю, не надо говорить, что в каких-то странах Европы от стрелки отказываются и что нам надо смотреть на тех, кто отказывается.
Я считаю, что нужно делать наоборот - у нас есть светлые головы в CSDD, которые могут обеспечить нам безопасность и уменьшение эмиссии СО2 в воздух, а также сократить время в дороге на каких-то пять-десять минут, которые иногда действительно решают".
В целом что касается безопасности других участников дорожного движения, то автор инициативы настроен довольно скептически, особенно по отношению к электросамокатам:
"Насчет электротранспорта - у меня здесь отдельный пунктик, потому что я считаю, что наши дороги как минимум не оснащены для того, чтобы мы могли обеспечить безопасность не только транспортных средств, которые находятся на дороге, они даже не могут обеспечить безопасность пешеходов и электросамокатов.
По моему мнению, если страна не может обеспечить безопасность, то нам, наверное, и незачем рассматривать вариант передвижения на самокатах в целом".
Также он отметил, что у некоторых становящихся на электросамокат людей по какой-то причине сразу отказывает инстинкт самосохранения, они сразу же начинают куда-то мчаться, несмотря на пешеходов и транспорт на дороге. То же самое происходит и с некоторыми велосипедистами: "Я водитель, у меня 13 лет стажа. Я могу сказать, очень часто бывает так, что велосипедист едет по дороге вперед, зебра справа, и он резко поворачивает вправо, и я должен ему уступить.
Но это настолько быстро на велосипеде происходит, что если сравнивать риски такого маневра и риски стрелки поворота направо, то действия велосипедиста более опасны, чем стрелка".
В целом же Дмитрий считает, что в стрелке больше положительного, чем отрицательного, однако рассматривать исключительно выгоду с экономической стороны - неправильно. "Правильно смотреть все-таки на то, насколько это опасно или безопасно - это первое, на что надо смотреть. Повторюсь, если Литва отказывается, то на то были какие-то причины, и я считаю, что нам стоит попробовать. Не зря же в Германии стрелка - разрешенный поворот направо - была более 60 лет. У немцев людей больше, дороги лучше, транспорта больше. Чисто в теории, смотря на голые цифры, при этой стрелке аварийность должна быть выше, но они 60 лет ей пользовались".
Каково будущее инициативы?
К 25 августа количество подписей под инициативой перевалило за 10 000. Это означает, что ее должен рассмотреть Сейм.
По мнению Дмитрия, однозначного ответа политики сразу не дадут, ожидается спор. Он прогнозирует, что голоса разделятся примерно 40 на 60 процентов и большинство будет против. Однако автор инициативы надеется, что даже поддержка в 40% приведет к тому, что пробные перекрестки будут проанализированы, на них появится стрелка и в итоге мнение все-таки поменяется, поддержка перевалит за 50%, и зеленую стрелку на перекрестках начнут вводить.
"Однозначного ответа не будет, будет спор. Есть защитники пешеходов, которые говорят: почему я должен рисковать жизнью, условно, своей бабушки из-за вашей инициативы или вашей экономии в пять минут? Опять же надо рассматривать картину в общем. Нельзя в стране с 1,8 миллиона жителей говорить об одной бабушке, которая по непонятной причине попала под колеса. Она может попасть и под колеса электросамоката, но никто же их не отменит.
Как по мне, у этой инициативы есть хорошие шансы прожить пусть не двадцать, не десять, но пять лет, и люди тогда по-настоящему насладятся моментом, что можно сократить время и с утра ехать не час, а 45 минут. И этих машин будут тысячи. Представляете, сколько за это время можно сэкономить времени, если говорить в рамках всей страны. Мне кажется, это классно!"
Ты можешь внести свой вклад в работу платформы ManaBalss пожертвованием!