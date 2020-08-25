Видео ⟩ Как выглядит ремонт в юрмальской резиденции президента стоимостью почти 500 000 евро

ФОТО: Кадр из видео

В дюнах, на самом узком участке земли между морем и рекой Лиелупе, с 1993 года находится резиденция президента Латвии. Сейчас здание, построенное в 1971 году, выглядит намного светлее, чем перед утеплением и заменой отделки фасада.

Руководитель Канцелярии президента Андрис Тейкманис показал помещения в здании: "Если происходит замена наружных стен и окон, то, конечно, его неизбежно придется ремонтировать и внутри".

Он отмечает, что официальные помещения на первом этаже были отремонтированы одновременно с улучшением энергоэффективности здания. В упомянутые помещения приглашаются иностранные гости и дипломаты, здесь проводятся приемы, обеды и ужины.

Вся новая мебель, за исключением большого кожаного кресла, изготовлена ​​местными производителями.

В настоящее время на первом этаже находится только одно произведение искусства. У входа, в гардеробе, находится янтарь, сфотографированный Андрисом Зегнерсом. Отбор других произведений искусства в сотрудничестве со специалистами Латвийского художественного музея еще продолжается.

ФОТО: Кадр из видео

"Конечно, это будут латвийские художники, но так, чтобы они вписались в этот дизайн", - отмечает Тейкманис.

Со стороны моря на территории резиденции находится Чайный домик, там также сделан небольшой ремонт - покрашены стены.

Как сообщалось ранее, в юрмальской резиденции президента Латвии завершены работы по повышению энергоэффективности.

Председатель правления Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Ренарс Гришкевич сообщил, что фасад резиденции президента в Юрмале утеплен и отремонтирован, утеплена крыша, заменены окна и входные двери. Это снизит потребление тепла в здании до 50%. Одновременно с утеплением здания реализован дизайн-проект интерьера и сделан косметический ремонт.

Гришкевич отметил, что в 2019 году для повышения энергоэффективности здания с целью оптимизации затрат на содержание резиденции президента в долгосрочной перспективе было привлечено финансирование из Европейского фонда регионального развития.

В строительные работы было инвестировано 481 710 евро, которые финансируются фондами Европейского союза и инвестициями в недвижимость VNĪ.

Видео: Сюжет передачи 900 sekundes на латышском языке