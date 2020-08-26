Почему осужденный за убийство друга парень отсидел только половину срока?

Обвиненный в убийстве одноклассника Арам Габриелян отсидел только половину срока, к которому его приговорили. Это предусматривает решение судьи Земгальского района Лиги Балтмане-Зепы о досрочном освобождении. После такого решения в обществе возник вопрос - зачем было освобождать, если человек даже успел покинуть страну, чтобы не сидеть в тюрьме?
Что произошло зимой 2011 года?
Согласно обвинению, убийство произошло в ночь на 18 декабря 2011 года в четыре часа утра по месту жительства семьи жертвы на Югле. Как жертве, так и убийце тогда было 16 лет. Габриелян на тот момент являлся учеником Тейкской средней школы.
В тот день молодой человек решил переночевать у своего друга. Внезапно он пошел на кухню, взял там нож с лезвием длиной 22 сантиметра, вернулся в комнату и без обоснованной причины минимум пять раз целенаправленно ударил своего друга ножом в жизненно важные органы, свидетельствует обвинение. Пострадавший от полученных травм скончался там же, в квартире. После этого возможный убийца вылез через окно и сбежал.
Прокурор Кристине Силе на суде ранее подтвердила, что убитый и возможный убийца были друзьями с детства.
Почему это преступление было совершено, следователи выяснить не смогли.
И в обвинении написано, что убийство произошло без обоснованной причины, признала прокурор. Она проинформировала, что ни жертва, ни обвиняемый роковой ночью не были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Впрочем, теоретически не исключают возможность, что один из парней мог употреблять включенные в запрещенный список вещества, обладающие опьяняющим или галлюциногенным действием, указала гособвинитель.
Габриеляна за убийство друга приговорили к лишению свободы на десять лет. Принимая во внимание, что Верховный суд оставил без изменений решение суда низшей инстанции, Габриеляну надо было явиться в тюрьму, однако парень пропал.
После вступления решения в силу покинул страну
В 2016 году сообщалось, что Габриелян, который должен был находиться в тюрьме, там все-таки не находится, а поехал в Армению.
В конце 2016 года он был найден - Госполиция получила парня от армянских коллег.
Габриелян, 1995 года рождения, был задержан в марте 2016 года в поселке Паракара, который находится в Армавирской области Армении.
После убийства Кристиана Чипруса осужденный бывший ученик Тейкской средней школы являлся пропавшим с лета 2015 года.
Габриелян был задержан ровно через 11 месяцев после того, как вступило в силу решение суда.
Весь срок не отсидел
В июле 2020 года Земгальский районный суд в Екабпилсе рассмотрел заявление Екабпилсской тюрьмы о досрочном освобождении Габриеляна.
Судья Лига Балтмане-Зепа приняла решение - освободить Габриеляна условно-досрочно и применить к нему электронный надзор на 12 месяцев. Таким образом, парень не досидит от положенного срока пять лет, семь месяцев и 12 дней.
Семья погибшего подростка выразила недоумение по поводу принятого решения.
Как ситуацию объясняют в прокуратуре?
Виктор Марачковскис порталу TVNET отметил, что с юридической точки зрения решение от 6 июля 2020 года обоснованно и законно.
Согласно правилу третьего (со знаком один) пункта 65-й статьи Уголовного закона, возможность применить к Габриеляну досрочное освобождение с применением электронного надзора появилась с 20 июля 2019 года. Условия совершения преступления, за которое Габриелян был приговорен к лишению свободы, согласно правилам пункта 61 Уголовного закона, не влияют на возможность применить к осужденному условное освобождение от наказания, применив при этом электронный надзор.
Возможность компенсировать пострадавшим материальный ущерб, находясь в месте лишения свободы, ограничена по сравнению с тем, если лицо условно освобождено от несения наказания с вовлечением в работу.
Оценку моральных аспектов закон сейчас не предусматривает, как и не предусматривает вовлечение пострадавших (выслушивание мнения) в принятие решений.
Позиция прокуратуры при высказывании мнения о досрочном освобождении Габриеляна соответствует требованиям закона, указывает прокуратура.
Как решение поясняет судья?
6 июля 2020 года Земгальский районный суд в Екабпилсе рассмотрел заявление Екабпилсской тюрьмы о досрочном освобождении Габриеляна с установлением электронного надзора.
В связи с вопросом, касающимся положений пункта 1 части второй статьи 61 Уголовного закона, осужденный может быть освобожден от несения наказания, если достигнут результат ресоциализации.
План ресоциализации для нужд осужденного устанавливает не судья, а конкретное место заключения, в котором осужденный отбывает наказание.
Согласно информации, предоставленной местом заключения,
у осужденного были индивидуальные консультации психолога, мероприятия по трудоустройству, программа по мотивации вовлечения, а также полезное проведение свободного времени.
Как проинформировало место заключения, осужденный все установленные ему мероприятия выполнил и достиг результата ресоциализации - изменились эмоциональное саморегулирование и поведение осужденного, снизился риск повторного совершения преступления, получены профессиональные знания и образование.
В частности, судья указала, что, согласно поданной местом заключения информации, осужденный посетил десять индивидуальных консультаций психолога, принял участие в программах по самореализации и мотивации.
В материалах дела находится договор от 1 июня 2020 года о десяти консультациях психолога.
Положениями статьи 61 Уголовного закона при рассмотрении заявления не предусматривается учет того факта, что осужденный уклонялся от отбывания наказания, скрывшись и покинув государство; у осужденного не было вступивших в силу наказаний за административные нарушения, совершенные во время отбывания наказания.
Стоит отметить, что Уголовный закон особо благоприятен для людей, совершивших преступление, будучи несовершеннолетними, и, согласно ему, применить к лицам условно-досрочное освобождение с электронным надзором можно в случае, когда человек отсидел не менее трети установленного срока.
Позитивное для осужденного решение было принято, принимая во внимание материалы дела, а также после того, как были выслушаны мнения представителя места заключения и прокурора, поддержавшего досрочное освобождение.
Судья пришла к выводу, что, принимая во внимание выводы отчета Государственной службы пробации, осужденный должен быть ресоциализирован и риск повторного совершения преступления должен быть уменьшен, когда осужденный находится за пределами места лишения свободы под надзором Государственной службы пробации.
Галерея: Суд над Арамом Габриеляном
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