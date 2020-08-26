Почему осужденный за убийство друга парень отсидел только половину срока?

Что произошло зимой 2011 года?

Согласно обвинению, убийство произошло в ночь на 18 декабря 2011 года в четыре часа утра по месту жительства семьи жертвы на Югле. Как жертве, так и убийце тогда было 16 лет. Габриелян на тот момент являлся учеником Тейкской средней школы.

В тот день молодой человек решил переночевать у своего друга. Внезапно он пошел на кухню, взял там нож с лезвием длиной 22 сантиметра, вернулся в комнату и без обоснованной причины минимум пять раз целенаправленно ударил своего друга ножом в жизненно важные органы, свидетельствует обвинение. Пострадавший от полученных травм скончался там же, в квартире. После этого возможный убийца вылез через окно и сбежал.

Прокурор Кристине Силе на суде ранее подтвердила, что убитый и возможный убийца были друзьями с детства.

Почему это преступление было совершено, следователи выяснить не смогли.

И в обвинении написано, что убийство произошло без обоснованной причины, признала прокурор. Она проинформировала, что ни жертва, ни обвиняемый роковой ночью не были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Впрочем, теоретически не исключают возможность, что один из парней мог употреблять включенные в запрещенный список вещества, обладающие опьяняющим или галлюциногенным действием, указала гособвинитель.

Габриеляна за убийство друга приговорили к лишению свободы на десять лет. Принимая во внимание, что Верховный суд оставил без изменений решение суда низшей инстанции, Габриеляну надо было явиться в тюрьму, однако парень пропал.

После вступления решения в силу покинул страну

В 2016 году сообщалось, что Габриелян, который должен был находиться в тюрьме, там все-таки не находится, а поехал в Армению.

В конце 2016 года он был найден - Госполиция получила парня от армянских коллег.

Габриелян, 1995 года рождения, был задержан в марте 2016 года в поселке Паракара, который находится в Армавирской области Армении.

После убийства Кристиана Чипруса осужденный бывший ученик Тейкской средней школы являлся пропавшим с лета 2015 года.

Габриелян был задержан ровно через 11 месяцев после того, как вступило в силу решение суда.

Весь срок не отсидел

В июле 2020 года Земгальский районный суд в Екабпилсе рассмотрел заявление Екабпилсской тюрьмы о досрочном освобождении Габриеляна.

Судья Лига Балтмане-Зепа приняла решение - освободить Габриеляна условно-досрочно и применить к нему электронный надзор на 12 месяцев. Таким образом, парень не досидит от положенного срока пять лет, семь месяцев и 12 дней.

Семья погибшего подростка выразила недоумение по поводу принятого решения.

Как ситуацию объясняют в прокуратуре?

Виктор Марачковскис порталу TVNET отметил, что с юридической точки зрения решение от 6 июля 2020 года обоснованно и законно.