Ужасная авария показывает, почему в машине необходимо пристегиваться

О необходимости пристегиваться, как только займешь место в машине и еще до начала езды, напоминает очередное драматическое видео о дорожной ситуации в России.
Видео ужасает, и нет сомнений, что для кого-то этот эпизод с неудачно выбранным моментом обгона завершился трагически, однако, если устное напоминание о ремнях безопасности часто не помогает, необходимо пустить в дело наглядный материал. Он напоминает не только о пользе использования ремней безопасности, но и о рисках, которые часто скрывают необдуманные маневры обгона.
Чувствительным людям советуем видео не смотреть, но помнить об основных принципах езды стоит в любом случае.
Видео: Момент ДТП
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