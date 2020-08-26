Ср, 26.08.2020
Застрелите меня сегодня. Я поставил его на колени и сказал просить прощения. Если это насилие - пожалуйста, можете меня распять. Андрей Мединьш, пробст "Общины горного благословения"
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Ужасная авария показывает, почему в машине необходимо пристегиваться

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

О необходимости пристегиваться, как только займешь место в машине и еще до начала езды, напоминает очередное драматическое видео о дорожной ситуации в России.

Видео ужасает, и нет сомнений, что для кого-то этот эпизод с неудачно выбранным моментом обгона завершился трагически, однако, если устное напоминание о ремнях безопасности часто не помогает, необходимо пустить в дело наглядный материал. Он напоминает не только о пользе использования ремней безопасности, но и о рисках, которые часто скрывают необдуманные маневры обгона.

Чувствительным людям советуем видео не смотреть, но помнить об основных принципах езды стоит в любом случае.

Видео: Момент ДТП

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