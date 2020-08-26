Ужасная авария показывает, почему в машине необходимо пристегиваться

Видео ужасает, и нет сомнений, что для кого-то этот эпизод с неудачно выбранным моментом обгона завершился трагически, однако, если устное напоминание о ремнях безопасности часто не помогает, необходимо пустить в дело наглядный материал. Он напоминает не только о пользе использования ремней безопасности, но и о рисках, которые часто скрывают необдуманные маневры обгона.