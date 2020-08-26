Капитан "Манчестер Юнайтед" получил тюремный срок за нападение на полицейских

The Guardian сообщает, что суд Греции признал 27-летнего Магуайра виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и попытке взяточничества.

Инцидент с участием футболиста произошёл на прошлой неделе на греческом острове Миконос, где Магуайр проводил отпуск. Футболист вместе со своим братом принял участие в потасовке с группой британцев в одном из ночных клубов.

Прибывшая на место драки полиция попыталась успокоить участников конфликта, но Магуайр не подчинился правоохранительным органам и был задержан.

По версии футболиста, после драки он вызвал такси, чтобы добраться до больницы, но вместо этого компанию вытащили из микроавтобуса пять-шесть человек, чтобы доставить в отделение полиции.

Daily Mail отмечает, что после ареста футболист сказал полицейскому: "Вы знаете, кто я? Я капитан "Манчестер Юнайтед", я очень богат, я могу дать вам денег, я могу заплатить вам, пожалуйста, отпустите нас". В свою очередь, сторона защиты заявляет, что один из полицейских после задержания ударил Магуайра по ноге и сказал: "Твоя карьера закончена".

BBC со ссылкой на клуб сообщает, что Магуайр отрицает вину и планирует обжаловать приговор.

В свете этих событий главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил исключить защитника из состава на ближайшие игры с Исландией и Данией.

В минувшем сезоне Магуайр провёл за "Манчестер Юнайтед" все 38 матчей в чемпионате Англии, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу. В активе футболиста также один мяч в 26 матчах в составе сборной Англии.