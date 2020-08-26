Премьер Литвы поблагодарил Кариньша за решение по БелАЭС

"Решение правительства Латвии о прекращении закупок электроэнергии у Беларуси - очевидный и непосредственный пример солидарности стран Балтии и следования европейским ценностям. Есть основания полагать, что на это решение повлияла встреча премьеров Литвы, Латвии и Эстонии, прошедшая несколько недель назад в Тарту", - написал премьер Литвы в соцсети Facebook.

Он поблагодарил премьера Латвии Кришьяниса Кариньша за это решение, о котором было объявлено во вторник.

"Я очень ценю солидарность правительств Латвии и Эстонии по этому вопросу. Мы надеялись, что такие решения будут. В противном случае, оплачивая деньгами своих граждан небезопасную электроэнергию из Беларуси, мы напрямую поддерживали бы амбиции властей этой страны жестокими методами отрицать мнение своих граждан о будущем страны, а также попытки усиливать напряжение в регионе путем имитации мнимого врага - стран Балтии", - отметил Сквернялис.

МИД Литвы назвал это позитивным шагом

После решения правительства Латвии о прекращении покупки электроэнергии у Беларуси из-за запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что это позитивное решение, важное как для реализации принятого в Литве закона "против БелАЭС", так и для проекта по синхронизации электросетей стран Балтии.

Все же страны должны будут продолжить переговоры о торговле электроэнергией с третьими странами, сказал министр.

"Как известно, мы действительно долго вели переговоры о закупках электроэнергии у третьих стран, о методике и по другим вопросам, и здесь были определенные разногласия, поэтому я приветствую это логичное решение правительства Латвии", - сказал BNS Линкявичюс.

По его словам, решение Латвии важно и для синхронизации электросетей с континентальной Европой.

Министр сказал, что на решение Латвии могла повлиять совокупность факторов - и упорные усилия Литвы, и нынешний политический кризис в Беларуси.

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш во вторник заявил, что Латвия прекращает торговлю электроэнергией с Беларусью, если будет запущена БелАЭС.