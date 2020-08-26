В Литве - 32 новых случая Covid-19 за сутки, в Эстонии - 17

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 32 новых случая коронавируса, сообщило Министерство здравоохранения страны.

Общее число заражений с начала пандемии выросло до 2726.

В настоящее время коронавирусом в Литве еще больны 834 человека, 1794 человека выздоровели. В изоляции находятся 4072 человека.

От коронавируса скончались 85 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 178 завозных случаев Covid-19.

За минувшие сутки проверена 5081 проба на коронавирус, общее число сделанных в стране тестов с начала пандемии составляет 618 405.

Эстония

За сутки в Эстонии проанализировано 1344 первичных теста на Covid-19, добавилось 17 позитивных результатов, сообщил в среду утром департамент здоровья Эстонии.

По состоянию на утро среды госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 10 пациентам, на искусственной вентиляции легких пациентов не было.

По состоянию на утро среды в Эстонии выздоровели 2054 человека.

Уровень заболеваемости в стране за последние 14 дней составляет 10,3 случая на 100 000 населения.

Всего в Эстонии сделано почти 143 000 первичных тестов, из них 2311 дали положительный результат.