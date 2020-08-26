Из-за режима ЧС банки отсрочили выполнение обязательств по займам на 1,1 млрд евро

"Мы очень хорошо понимаем, что изменения, которые происходят сейчас, связаны с Covid-19. Если мы посмотрим на это в долгосрочной перспективе, нужно отметить, что тот факт, что человек столкнулся с какими-то проблемами, но решил их соответствующим образом, обратился в банк, действовал осознанно и преодолел трудности, это даже позитивный сигнал", - сказала председатель правления ассоциации Санита Баяре.