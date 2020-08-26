Из-за режима ЧС банки отсрочили выполнение обязательств по займам на 1,1 млрд евро

Из-за режима чрезвычайной ситуации банки отсрочили выполнение обязательств по займам на сумму 1,1 млрд евро, сообщили агентству LETA в Ассоциации финансовой отрасли.
Выполнение обязательств отложено по 13 182 договорам.
"Мы очень хорошо понимаем, что изменения, которые происходят сейчас, связаны с Covid-19. Если мы посмотрим на это в долгосрочной перспективе, нужно отметить, что тот факт, что человек столкнулся с какими-то проблемами, но решил их соответствующим образом, обратился в банк, действовал осознанно и преодолел трудности, это даже позитивный сигнал", - сказала председатель правления ассоциации Санита Баяре.
Членами Ассоциации финансовой отрасли являются Swedbank, филиал Luminor Bank в Латвии, SEB banka, банк Citadele, BlueOrange Bank, Baltic International Bank, LPB Bank, "Региональный инвестиционный банк", Expobank, Rigensis Bank, Industra Bank, Signet Bank, PrivatBank и филиал OP Corporate Bank в Латвии.
С 13 марта по 9 июня в Латвии из-за распространения Covid-19 было объявлено чрезвычайное положение.
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