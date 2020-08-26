В ходе протестов в Висконсине застрелены два человека

Еще один человек получил огнестрельное ранение и находится в больнице. Полиция сообщает, что его состояние серьезное, однако угрозы для жизни нет.

Столкновения в Кеноше произошли уже третью ночь подряд. Изначально их вызвало виеоо, на котором видно, как 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку в воскресенье несколько раз выстрелили в спину.

В момент выстрелов Блейк собирался сесть в автомобиль, в котором находились трое его детей. Застреливший его полицейский был белым.

В протестах, во время которых произошли столкновения между различными группами, вечером во вторник приняли участие сотни человек.

Газета New York Times сообщила, что полиция расследует, не произошла ли стрельба из-за конфликта между протестующими и группой самопровозглашенных стражей порядка, защищавшей автозаправочную станцию.

Во время протестов произошли и столкновения между протестующими и полицейскими.

Журналист агентства AFP видел, как несколько гражданских были вооружены, и значительное присутствие полиции наблюдалось только у здания суда.

Смерть Блейка вызвала протесты и в других городах США, в том числе в Нью-Йорке и Миннеаполисе.

Полиция Кеноши сообщила, что расследует произошедшую во время протестов стрельбу.

В интернете распространилось видео, на котором слышен шум выстрелов и видны бегущие люди. На других видео видны раненые.