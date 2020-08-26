В ходе протестов в Висконсине застрелены два человека

В городе Кеноша, штат Висконсин, США, вечером во вторник протесты против расизма переросли в насилие, в результате чего были застрелены два человека, сообщает AFP.
Еще один человек получил огнестрельное ранение и находится в больнице. Полиция сообщает, что его состояние серьезное, однако угрозы для жизни нет.
Столкновения в Кеноше произошли уже третью ночь подряд. Изначально их вызвало виеоо, на котором видно, как 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку в воскресенье несколько раз выстрелили в спину.
В момент выстрелов Блейк собирался сесть в автомобиль, в котором находились трое его детей. Застреливший его полицейский был белым.
В протестах, во время которых произошли столкновения между различными группами, вечером во вторник приняли участие сотни человек.
Газета New York Times сообщила, что полиция расследует, не произошла ли стрельба из-за конфликта между протестующими и группой самопровозглашенных стражей порядка, защищавшей автозаправочную станцию.
Во время протестов произошли и столкновения между протестующими и полицейскими.
Журналист агентства AFP видел, как несколько гражданских были вооружены, и значительное присутствие полиции наблюдалось только у здания суда.
Смерть Блейка вызвала протесты и в других городах США, в том числе в Нью-Йорке и Миннеаполисе.
Полиция Кеноши сообщила, что расследует произошедшую во время протестов стрельбу.
В интернете распространилось видео, на котором слышен шум выстрелов и видны бегущие люди. На других видео видны раненые.
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