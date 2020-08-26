"На Латвию надвигается вторая волна пандемии". Левитс и Кариньш обсудили Covid-19

"Латвия пока держится достаточно хорошо", - сказал президент. В то же время он отметил, что, судя по последней информации о 18 новых заболевших Covid-19, Латвии вряд ли удастся долго поддерживать низкий уровень заболеваемости, поэтому нужно готовиться ко второй волне Covid-19.