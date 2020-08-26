Опрос: в Рижскую думу пройдут только три из пяти правительственных партий

Количественное исследование проводилось в формате онлайн-опросов. С 3 июля по 21 августа было проведено пять опросов, в каждом участвовало не менее 500 респондентов, и в целом было опрошено 2524 проживающих в Риге гражданина Латвии старше 18 лет.

Согласно данным последнего опроса о потенциальном выборе рижан на предстоящих выборах, наибольшую поддержку жители города выражают "Согласию" - за нее готовы проголосовать 17,5% рижан, которые уверены в своем выборе. Немного меньше поддержка списка "Для развития/За!" и "Прогрессивных" - 15,2%, а на третьем месте "Новое Единство" - 10,7%.

По данным опроса, шансы пройти в думу имеются также у объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) и Латвийского объединения регионов (ЛОР), за которое готовы проголосовать 9%, у ЧСР - 7,5% опрошенных, а также у СЗК и РСЛ - за каждую из этих партий готовы проголосовать 5,7% избирателей.

Остальные партии на выборах не смогут преодолеть 5-процентный барьер. Это входящие в правительство Новая консервативная партия (4,5%) и KPV LV (2%), а также партия "Альтернатива" (3%). Еще 2,2% избирателей заявили, что будут голосовать за одну из остальных партий.

При этом велика доля респондентов, которые еще не решили, за кого голосовать. По данным опроса, свой выбор еще не сделали 17% рижан. На начало июля доля еще не сделавших выбор рижан составляла 27,4%.

Несмотря на то, что "Согласие" по результатам опроса является самой популярной партией, лидер этого списка Константин Чекушин получил поддержку лишь 7,5% избирателей. Наибольшую поддержку получил кандидат на должность мэра от совместного списка "Для развития/За!" и "Прогрессивных" Мартиньш Стакис (11,7%), за ним следуют лидер списка "Нового Единства" Вилнис Кирсис (9,7%) и кандидат на должность мэра от ЧСР Олег Буров (8,7%).

За лидера списка РСЛ Мирослава Митрофанова проголосовали бы 6,5% респондентов, а за лидера списка НКП Линду Озолу и лидера списка VL-TB/LNNK Эйнара Цилинскиса - по 5,7%. Еще 3,6% избирателей готовы отдать голос за лидера списка СЗК Виктора Валайниса, а 2,8% респондентов проголосовали бы за кандидата на должность мэра Риги от KPV LV Ральфа Немиро.

Внеочередные выборы в Рижскую думу состоятся в эту субботу. С сегодняшнего дня открыто предварительное голосование.