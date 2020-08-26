В Кремле объяснили, почему не произносят имени Навального и называют его "больным"

"Он является пациентом, и он болеет. Так мы его и называем. Сути дела это не меняет", - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил 26 августа на вопрос журналистов о том, почему Кремль называет Алексея Навального не по имени, а "пациент", "больной", "гражданин РФ".

Также Песков заявил, что российские власти против того, чтобы называть инцидент с Навальным отравлением, пока не обнаружено конкретное вещество. Он отметил, что причины комы оппозиционера еще необходимо выяснить.

"Мы знаем, что многочисленные анализы, которые были сделаны нашими медиками, к сожалению, не помогли установить у пациента вещества, из-за которого он оказался в коме. Нам неизвестно, удалось ли немецким медикам по состоянию на сейчас установить это вещество, - цитирует Пескова "Коммерсант" - Оценки по состоянию одинаковы что у наших, что у немецких специалистов… Мы не знаем, как за последние сутки развиваются события, так как больной в Германии. В любом случае мы заинтересованы понять и определить, что случилось с больным, но пока мы этого сделать не можем".

Песков добавил, что в Кремле терпеливо относятся к "различным поспешным формулировкам" об отравлении Навального, но категорически не согласны с ними.

"Надо найти отравляющее вещество! Как мы можем говорить об отравлении, если нет отравляющего вещества?" - сказал представитель Кремля.

Напомним, 20 августа на пути из Томска в Москву Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Российские врачи заявили, что не обнаружили в его организме ядов. В качестве основной причины ухудшения самочувствия медики назвали резкое понижение уровня сахара в крови, которое вызвало нарушение обмена веществ.

С 22 августа Навальный находится в берлинской клинике Charité, куда его доставили по просьбе родственников для лечения.

24 августа врачи Charité заявили, что результаты клинических исследований указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

К ним относится ряд природных и синтетических соединений, в том числе фосфорорганических, которые используют в сельском хозяйстве для уничтожения насекомых, а также в качестве боевых отравляющих веществ. Евросоюз потребовал от России открытого и независимого расследования по делу Навального.