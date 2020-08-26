Выявлен источник заражения всех 18 новых больных Covid-19

Двое заболевших вернулись из-за границы, а 16 остальных случаев связаны с различными контактными лицами, в том числе в двух случаях инфицированные контактировали с иностранцами.

В SPKC также подтвердили, что новые случаи заражения не связаны с какой-либо вспышкой или праздником в Аглоне.

Источники инфицирования констатированы также для заболевших, у которых Covid-19 был выявлен в предыдущие дни.

Из констатированных за прошедшие сутки 18 случаев заражения Covid-19 большинство зарегистрировано в Риебиньском и Саулкрастском краях, а также в Риге.

В Риебиньском крае на данный момент зафиксировано девять инфицированных, что по меньшей мере на пять инфицированных больше, чем ранее. В Саулкрастском крае также зафиксировано по крайней мере три новых случая заражения, однако общее число заболевших там все еще не превышает порога в пять случаев.

В Риге число болеющих Covid-19 лиц за прошлые сутки увеличилось на три, достигнув 62.

Два случая заболевания зарегистрированы в Юрмале, где число инфицированных увеличилось до восьми, а один - в Огрском крае, где теперь проживают десять человек с Covid-19.

Другие случаи заражения зафиксированы в самоуправлениях, где количество случаев Covid-19 не превышает пяти.



Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии сделано 2290 тестов на Covid-19 и выявлено 18 новых случаев заболевания.