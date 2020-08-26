Голосовать - со своей ручкой. В Риге открылись избирательные участки

Уже в 16:00 у 118-го избирательного участка на ул. Баускас собрались избиратели. У входа на участок размещена информация о мерах безопасности в связи с Covid-19, на видном месте находятся дезинфицирующие средства, а также мусорная корзина для использованных масок.

Большинство рижан, приходящих на избирательный участок, используют маски, а некоторые используют также одноразовые перчатки. У большинства избирателей с собой собственные авторучки, как рекомендовала Центральная избирательная комиссия.

Избиратели, опрошенные агентством LЕТА на этом участке, заявили, что голосуют сегодня, потому что в другие дни на это не будет времени. Оценивая организацию работы избирательных участков в условиях распространения Covid-19, опрошенные указали, что хотели бы, чтобы все избиратели, отправляясь на участок, брали с собой маски.

Председатель избирательного участка Даце Лиепиня заявила агентству LЕТА, что еще большая активность избирателей ожидается вечером, по окончании рабочего дня.

Внимание, работа участков: В день выборов, 29 августа, избирательные участки будут открыты с 7:00 до 22:00.

В среду, 26 августа, участки будут работать с 16:00 до 21:00.

В четверг - с 9:00 до 16:00.

В пятницу - с 12:00 до 20:00.