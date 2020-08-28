Марина Арзамасова - гордость и чемпионка мира из Беларуси, которая призывает не молчать

Президенсткие выборы в Беларуси не оставили равнодушным никого. В соседней стране уже третью неделю проходят мирные протесты и забастовки, которым не видно конца и края.

Ряд белорусских спортсменов, а также работников спортивной отрасли написали открытое письмо Александру Лукашенко, в котором пригрозили отказаться от выступлений за национальную сборную, если не будут выполнены их требования.

В этот список вошла и Марина Арзамасова - одна из самых известных белорусских легкоатлеток.

Спортсменка в своём Instagram поддержала всех протестующих, а также высказалась о ситуации в стране:

"Мы не наркоманы, не безработные с криминальным прошлым, мы - хорошо воспитанная молодёжь со своим мнением и гражданской позицией! Очень горжусь нашими людьми! Счастлива называть себя белоруской!", - написала Арзамасова.

В комментариях к этому посту невозможно найти хотя бы одного человека, который был бы не согласен с легкоатлеткой. Подписчики выразили слова благодарности за поддержку и смелость.

В интервью "Радыё Свабода" Арзамасова отметила, что военные боятся, что отдадут под трибунал, а спортсмены боятся, что оставят без финансирования.

"Никакая работа не стоит молчания. Это самообман. Внутри бурлит, кипит и сопротивляется, но не можешь сказать - разве что дома на кухне. Хватит!" - сказала спортсменка.

Легкоатлетка также призналась, что раньше была на стороне Лукашенко, но события последнего месяца показали жестокость и несправедливость системы. По мнению Арзамасовой, в стабильной стране, где лидер апеллирует к "всенародной любви", так себя не ведут.

32-летняя Арзамасова является чемпионкой мира 2015 года и чемпионкой Европы 2014 года в беге на 800 метров, а также заслуженным мастером спорта Республики Беларусь (2016).

Пожалуй, ситуация в соседней Беларуси и вправду довела людей до точки кипения, если даже никогда прежде не говорившая на политические темы спортсменка решила высказаться на этот счет и рискнуть карьерой.