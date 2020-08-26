Пт, 28.08.2020
У Алёны фантастический характер в спорте. Я иногда играл с ней на одном корте, когда ей было 12-13 лет. Она уже тогда ставила перед собой самые высокие цели, говорила о победах на турнирах "Большого шлема" и попадании в пятёрку сильнейших теннисисток планеты. Денис Павлов, многократный чемпион Латвии по теннису
Денис Павлов, многократный чемпион Латвии по теннису

Украина закрыла свои границы для иностранцев из-за Covid-19

ФОТО: GLEB GARANICH / REUTERS

Власти Украины приняли решение закрыть с 29 августа по 28 сентября свои границы для въезда иностранных граждан из-за ухудшения ситуации с Covid-19. Въезд будет разрешен только некоторым категориям граждан.

С соответствующим предложением на заседании правительства сегодня выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Учитывая уровень заболеваемости, мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами. Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы почти до конца сентября закрыть границы для въезда иностранных граждан, кроме тех, кто имеет вид на жительство, является членами международных и гуманитарных миссий, международных экипажей и т. д.", - цитирует его "Украинская правда".

В итоге Кабинет министров Украины закрытие границ поддержал единогласно. 

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