Украина закрыла свои границы для иностранцев из-за Covid-19

Власти Украины приняли решение закрыть с 29 августа по 28 сентября свои границы для въезда иностранных граждан из-за ухудшения ситуации с Covid-19. Въезд будет разрешен только некоторым категориям граждан.
С соответствующим предложением на заседании правительства сегодня выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Учитывая уровень заболеваемости, мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами. Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы почти до конца сентября закрыть границы для въезда иностранных граждан, кроме тех, кто имеет вид на жительство, является членами международных и гуманитарных миссий, международных экипажей и т. д.", - цитирует его "Украинская правда".
В итоге Кабинет министров Украины закрытие границ поддержал единогласно.
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