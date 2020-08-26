Три воспитанника Мурьянской гимназии переболели Covid-19 в брезентовой палатке

"О том, что я должен забрать сына из Мурьяни, я узнал из СМИ, к тому моменту мне еще не успели позвонить из гимназии. Стали думать, что делать, потому что на карантин всей семьей уходить нельзя, работать надо. К тому же я в группе риска, у меня бронхиальная астма", - рассказал он.

Мужчина попросил помощи у самоуправления и Земессардзе и устроил лагерь прямо на лужайке возле дома.

Самоуправление Гробиньского края предоставило транспорт, а Земессардзе - брезентовые палатки. В них 16-летние подростки жили, пока не получили негативные тесты на Covid-19.

Почему Гунтис забрал в "ковид-лагерь" не только своего сына, но и других ребят? Втроем лучше - и психологической травмы от одиночества нет, и тренироваться вместе можно, считает он.

Напомним, в начале августа сообщалось о "вспышке" заболеваемости Covid-19 в Мурьянской спортивной гимназии, где заразились учащиеся и тренеры.

В середине августа и. о. директора гимназии Сергей Чеверс сообщил, что заболевание Covid-19 у них протекает в легкой форме и бессимптомно.

Лето у учащихся Мурьянской спортивной гимназии было активным - они участвовали в соревнованиях в Кулдиге, Риге, Литве и Эстонии. Информация об очаге заражения была передана литовским и эстонским эпидемиологам.