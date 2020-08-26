Три воспитанника Мурьянской гимназии переболели Covid-19 в брезентовой палатке

Портал lsm.lv рассказывает о Гунтисе, который для своего сына, заболевшего Covid-19 в Мурьянской гимназии, и двух его одноклассников оборудовал во дворе своего дома в Гробиньском крае лагерь, где ребята смогли дождаться негативного теста.
"О том, что я должен забрать сына из Мурьяни, я узнал из СМИ, к тому моменту мне еще не успели позвонить из гимназии. Стали думать, что делать, потому что на карантин всей семьей уходить нельзя, работать надо. К тому же я в группе риска, у меня бронхиальная астма", - рассказал он.
Мужчина попросил помощи у самоуправления и Земессардзе и устроил лагерь прямо на лужайке возле дома.
Самоуправление Гробиньского края предоставило транспорт, а Земессардзе - брезентовые палатки. В них 16-летние подростки жили, пока не получили негативные тесты на Covid-19.
Почему Гунтис забрал в "ковид-лагерь" не только своего сына, но и других ребят? Втроем лучше - и психологической травмы от одиночества нет, и тренироваться вместе можно, считает он.
Напомним, в начале августа сообщалось о "вспышке" заболеваемости Covid-19 в Мурьянской спортивной гимназии, где заразились учащиеся и тренеры.
В середине августа и. о. директора гимназии Сергей Чеверс сообщил, что заболевание Covid-19 у них протекает в легкой форме и бессимптомно.
Лето у учащихся Мурьянской спортивной гимназии было активным - они участвовали в соревнованиях в Кулдиге, Риге, Литве и Эстонии. Информация об очаге заражения была передана литовским и эстонским эпидемиологам.
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