На шоссе Слока - Талси насмерть сбили пенсионера. Его было невозможно заметить

На участке между Рагациемсом и Клапкалнциемсом находится приморский сосновый лес, через который к излюбленному месту купания отдыхающих ведет тропинка. По ней около 22 часов после вечернего купания возвращался некий 74-летний пенсионер.

Он припарковался на другой стороне дороги и хотел перейти шоссе. Полиция напоминает, что, несмотря на большой поток людей, на этом участке дороги до сих пор не установлен пешеходный переход.

"По нашим наблюдениям, водители часто оставляют там машины и переходят дорогу", - прокомментировал представитель Госполиции Марис Треде.

В тот момент по шоссе на автомобиле Renault ехала некая женщина, которая не заметила пешехода. После столкновения на место происшествия сбежались очевидцы. Один из них описал журналистам Degpunktā печальную картину произошедшего.

"Вид был ужасный, поломанные кости, зубы на проезжей части. Сын сбитого человека пытался делать искусственное дыхание и массаж сердца", - рассказал очевидец. Позже к нему подключился проезжавший мимо мужчина. Очевидец сказал, что выражает ему благодарность за попытки спасти совершенно незнакомого человека. Оказалось, он был полицейским, у которого в тот день был выходной.

"Я не думал, что у нас такие полицейские, которые в свое свободное время, став свидетелями трагедии, останавливают свои личные машины и бегут на помощь пострадавшим", - делится своими размышлениями свидетель аварии.

Несмотря на старания окружающих, мужчина скончался еще до прибытия медиков. Женщина, находившаяся за рулем Renault была в шоковом состоянии.

"Автоводитель осталась на месте происшествия и вызвала службу неотложной помощи", - отметил представитель Госполиции.

Женщина не была в алкогольном опьянении и, по данным полиции, не превышала разрешенную скорость. Принимая во внимание, что на одежде погибшего не было светоотражающих элементов, увидеть его вовремя было невозможно.

Видео: Сюжет Degpunktā