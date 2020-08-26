Путин высказался о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин заявил, что заинтересован в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным. Об этом он сказал в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщает пресс-служба Кремля.
"С российской стороны была подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.
В сообщении администрации президента политик назван как "А. Навальный".
Это первое упоминание фамилии оппозиционера в сообщениях Кремля о переговорах Путина с официальными лицами, пишет "Медуза".
Ранее Навальный упоминался в 23 публикациях на сайте президента России. Сам Путин никогда не называл Навального по имени.
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