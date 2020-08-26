Путин высказался о ситуации с Навальным

"С российской стороны была подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

В сообщении администрации президента политик назван как "А. Навальный".

Это первое упоминание фамилии оппозиционера в сообщениях Кремля о переговорах Путина с официальными лицами, пишет "Медуза".

Ранее Навальный упоминался в 23 публикациях на сайте президента России. Сам Путин никогда не называл Навального по имени.