Пт, 28.08.2020
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Андрей Мединьш, пробст "Общины горного благословения"
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Путин высказался о ситуации с Навальным

ФОТО: ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN POOL / EPA

Президент России Владимир Путин заявил, что заинтересован в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным. Об этом он сказал в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщает пресс-служба Кремля.

"С российской стороны была подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

В сообщении администрации президента политик назван как "А. Навальный".

Это первое упоминание фамилии оппозиционера в сообщениях Кремля о переговорах Путина с официальными лицами, пишет "Медуза". 

Ранее Навальный упоминался в 23 публикациях на сайте президента России. Сам Путин никогда не называл Навального по имени.

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