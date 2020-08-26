TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Лауреат нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич побывала на допросе в Следственном Комитете Беларуси. Завтра туда вызывают Марию Колесникову.
- На акциях оппозиции в Беларуси снова растет число задержанных. Смотрите интервью с врачом-онкологом, который провел ночь в изоляторе в Минске, где раньше пытали людей.
- В Кремле отказываются считать, что Навальный был отравлен. Великобритания, Германия, а также страны НАТО обеспокоены позицией России и настаивают на проведении прозрачного расследования.
- Российский бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у компании "Московский школьник" долг Фонда борьбы с коррупцией. Пригожин сказал, что собирается "раздеть и разуть" Алексея Навального и его соратников.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 26.08.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.
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