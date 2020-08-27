За сутки выявлено шесть новых случаев Covid-19, один пожилой пациент скончался

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2004 теста на Covid-19, выявлено шесть новых случаев заболевания, один пациент с Covid-19 скончался (в возрастной группе от 75 до 80 лет), свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).