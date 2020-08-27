За сутки выявлено шесть новых случаев Covid-19, один пожилой пациент скончался

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2004 теста на Covid-19, выявлено шесть новых случаев заболевания, один пациент с Covid-19 скончался (в возрастной группе от 75 до 80 лет), свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Согласно данным SPKC, два заболевших являются контактными лицами людей, которые заразились ранее, два человека вернулись из-за границы. Источники инфицирования остальных уточняются.
С начала пандемии в Латвии сделано 244 827 тестов на Covid-19, выявлено 1366 инфицированных. 1163 человека выздоровели, 34 человека скончались.
За прошедшие сутки были госпитализированы два человек с Covid-19.
В больницах находятся пять инфицированных вирусом, три человека с заболеванием средней тяжести, два - в тяжелом состоянии.
Всего из стационаров выписаны 204 пациента.
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