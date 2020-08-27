Пт, 28.08.2020
У Алёны фантастический характер в спорте. Я иногда играл с ней на одном корте, когда ей было 12-13 лет. Она уже тогда ставила перед собой самые высокие цели, говорила о победах на турнирах "Большого шлема" и попадании в пятёрку сильнейших теннисисток планеты. Денис Павлов, многократный чемпион Латвии по теннису
Денис Павлов, многократный чемпион Латвии по теннису

За сутки выявлено шесть новых случаев Covid-19, один пожилой пациент скончался

Иллюстративное фото

ФОТО: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2004 теста на Covid-19, выявлено шесть новых случаев заболевания, один пациент с Covid-19 скончался (в возрастной группе от 75 до 80 лет), свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Согласно данным SPKC, два заболевших являются контактными лицами людей, которые заразились ранее, два человека вернулись из-за границы. Источники инфицирования остальных уточняются.

С начала пандемии в Латвии сделано 244 827 тестов на Covid-19, выявлено 1366 инфицированных. 1163 человека выздоровели, 34 человека скончались.

За прошедшие сутки были госпитализированы два человек с Covid-19.

В больницах находятся пять инфицированных вирусом, три человека с заболеванием средней тяжести, два - в тяжелом состоянии.

Всего из стационаров выписаны 204 пациента.

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