Пт, 28.08.2020
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Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"

В создание зоны отдыха с панорамным колесом в Пардаугаве инвестируют 8 млн евро

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

SIA RPR operators инвестирует 8 млн евро в создание зоны отдыха с панорамным колесом в Пардаугаве, рассказали агентству LЕТА представители компании.

В 2022 году планируется обновить историческую инфраструктуру парка на территории между Ранькя дамбис и ул. Слокас, а также установить там панорамное колесо в сотрудничестве с одним из крупнейших в мире производителей таких аттракционов.

ФОТО: Пресс-фото

Высота колеса составит 65 метров, в нем будет 30 кабинок, оснащенных кондиционером и подогревом. Колесо будет крупнейшим в Балтии и может работать круглый год, рассказал член правления RPR operators Дмитрий Успенский.

Наряду с установкой панорамного колеса будет благоустроена и прилегающая парковая территория - дорожки, скамейки, туалеты, зеленые насаждения.

Планируется обновить всю сеть пешеходных дорожек в части парка Узварас между Марупите, ул. Слокас и Ранькя дамбис.

Успенский добавил, что на территории не будет громкой музыки, и само панорамное колесо также функционирует достаточно бесшумно. Кроме того, аттракцион будет находиться на расстоянии более 100 м от жилой зоны.

5 августа проект получил концептуальную поддержку Рижского строительного управления.

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