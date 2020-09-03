MADE IN LV ⟩ "Это было потрясение на всю жизнь": Лиене Грейфане о своем фильме, ДТП и работе со звездами

Латвийская исполнительница и кинорежиссер Лиене Грейфане с радостью сообщила, что наконец-то завершила работу над своим первым короткометражным фильмом "Кто я?". RUS TVNET связался со знаменитостью и узнал о том, как создавалась картина.
- Ранее в интервью ты говорила, что фильм "Кто я" - это "картина о девушке, которая запуталась в своих целях". Девушка из хорошей семьи, но не ощущала любовь родителей. Она увлеклась наркотиками и алкоголем. Кто автор сценария? Почему ты решила снять фильм на такую сложную тему?
- Автор сценария - это я. Писала много разных сценариев на первом курсе, и надо было выбрать один для фильма без диалога. Дело в том, что в 16 лет я была свидетелем аварии, когда мой знакомый сбил человека и хотел уехать с места преступления. В итоге я вышла из машины, а он уехал. Я осталась одна с раненым мужчиной и его велосипедом, несла его велосипед на одном плече, а его, с открытыми ранами на голове, держала на другом плече. Это было потрясение для меня на всю жизнь.
Когда надо было написать историю без диалогов, решила в этой девочке-героине создать раздвоение личности. Она хочет быть плохой, чтобы чувствовать себя живой, но по сути - она хорошая, просто запуталась в своей жизни. Для того, чтобы это все усилить и оправдать ее действия, надо было придумать проблемы.
Чего ей не хватает, почему она балуется наркотиками и алкоголем? Но, как говорится, любовь не купить, вроде как бы все у нее есть, но она одна, одинока - это проблема многих обеспеченных семей. Родителям кажется, что если они все детям покупают и якобы у них все есть, то они свою родительскую задачу выполнили.
Но это не так, любому ребенку в любом возрасте нужно внимание, любовь и теплота родителей. За 15 минут, конечно, сложно рассказать такую глубокую историю, чтобы это было более понятно, но умный зритель это чувствует без слов.
Не зря все ее поздравляют с днем рождения, а папа пишет с упреками, что он ее уже час ждет на приеме у врача. То есть он даже не знает, что у нее день рождения! Именно этот факт ее взбесил, и она сорвалась. Когда она думает, что сбила человека, первое, что хочется сделать - это сбежать от проблем, но ее внутренний голос и переживания о другом человеке заставляют ее развернуться и ехать обратно. Конечно, когда она его не находит, то понимает, что это все были галлюцинации. То, что она выбрасывает пакетик с наркотиками - для нее первый шаг к внутреннему изменению. И то, что она не побоялась поехать к отцу - этому доказательство. Если бы продолжить эту историю, то они оба должны меняться, а не только она.
- Как ты думаешь, удалось ли тебе показать столь сложную психологическую сторону героини?
- Сейчас я бы сняла больше деталей, чтобы это было более понятно, но мне кажется, что для первого фильма получилось неплохо.
Галерея: Премьера фильма "Кто я?"
- Что было самым трудным во время съемок? Как я понимаю, съемки проходили в Риге?
- Самое сложное было все: найти деньги, найти локации, людей и так далее. Но я, когда вижу цель - не вижу препятствия!
- Почему съемки проходили в Риге, а не в Москве?
- Я люблю свой город. Рига очень красивая. К тому же дома мне было легче договориться о разрешении на съемку с дроном, найти поддержку и аппаратуру. Также я очень хотела поработать с Иво Сканстиньшем - он отличный оператор.
- Легко ли было уговорить Юлию Хлынину сниматься?
- Я написала сценарий со всеми ошибками в русском языке, но это ее не напугало. Она загорелась, ей понравилась история. Она для меня была первой, кого я хотела на эту роль. Я рада, что мне не пришлось рассматривать кого-то другого. И я очень благодарна всем, кто мне помогал в создании этого фильма, без любого из них это бы не удалось. Я от всего сердца говорю всем спасибо.
- Когда можно будет увидеть следующий твой фильм?
- Фильм "Дымов" почти готов. Делается сведение звука и цветокоррекция. Он будет показан впервые на вгиковском кинофестивале в конце октября.
- Там тоже был "звездный состав"?
- Мне опять повезло, что те актеры, которых я представляла на эту роль, согласились сниматься. Это Олег Рязанцев и потрясающая Елизавета Боярская. Я их просто обожаю! Я очень рада, что им было в удовольствие работать со мной. Я наслаждалась каждой минутой, работая с такими профессиональными артистами.
Короткометражный фильм Лиене Грейфане уже получил несколько почетных наград: его положительно оценили на международном фестивале Changing face, кинофестивалях New Harvest, CFIFF и Svoboda.
Видео: Дебютная киноработа Лиене Грейфане "Кто я?"
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