MADE IN LV ⟩ "Это было потрясение на всю жизнь": Лиене Грейфане о своем фильме, ДТП и работе со звездами

- Ранее в интервью ты говорила, что фильм "Кто я" - это "картина о девушке, которая запуталась в своих целях". Девушка из хорошей семьи, но не ощущала любовь родителей. Она увлеклась наркотиками и алкоголем. Кто автор сценария? Почему ты решила снять фильм на такую сложную тему?

- Автор сценария - это я. Писала много разных сценариев на первом курсе, и надо было выбрать один для фильма без диалога. Дело в том, что в 16 лет я была свидетелем аварии, когда мой знакомый сбил человека и хотел уехать с места преступления. В итоге я вышла из машины, а он уехал. Я осталась одна с раненым мужчиной и его велосипедом, несла его велосипед на одном плече, а его, с открытыми ранами на голове, держала на другом плече. Это было потрясение для меня на всю жизнь.

Когда надо было написать историю без диалогов, решила в этой девочке-героине создать раздвоение личности. Она хочет быть плохой, чтобы чувствовать себя живой, но по сути - она хорошая, просто запуталась в своей жизни. Для того, чтобы это все усилить и оправдать ее действия, надо было придумать проблемы.

Чего ей не хватает, почему она балуется наркотиками и алкоголем? Но, как говорится, любовь не купить, вроде как бы все у нее есть, но она одна, одинока - это проблема многих обеспеченных семей. Родителям кажется, что если они все детям покупают и якобы у них все есть, то они свою родительскую задачу выполнили.

Но это не так, любому ребенку в любом возрасте нужно внимание, любовь и теплота родителей. За 15 минут, конечно, сложно рассказать такую глубокую историю, чтобы это было более понятно, но умный зритель это чувствует без слов.

Не зря все ее поздравляют с днем рождения, а папа пишет с упреками, что он ее уже час ждет на приеме у врача. То есть он даже не знает, что у нее день рождения! Именно этот факт ее взбесил, и она сорвалась. Когда она думает, что сбила человека, первое, что хочется сделать - это сбежать от проблем, но ее внутренний голос и переживания о другом человеке заставляют ее развернуться и ехать обратно. Конечно, когда она его не находит, то понимает, что это все были галлюцинации. То, что она выбрасывает пакетик с наркотиками - для нее первый шаг к внутреннему изменению. И то, что она не побоялась поехать к отцу - этому доказательство. Если бы продолжить эту историю, то они оба должны меняться, а не только она.

- Как ты думаешь, удалось ли тебе показать столь сложную психологическую сторону героини?