Загитова снялась в японской версии фильма Александра Домогарова

Режиссёр картины "Пальма" Александр Домогаров рассказал, что японским продюсерам понравился сценарий фильма и они вышли на него через его отца.

"Когда я получил запрос, я сначала растерялся, так как у России и Японии разные культуры, менталитет и языковые нюансы, но история фильма - общая для всего человечества", - приводит слова Домогарова Sport24.

Отмечается, что 18-летняя Алина Загитова, которая сыграла в фильме саму себя, появится в картине со своей собакой Масару. "Загитова хорошо известна в Японии и имеет множество поклонников", - рассказал Домогаров-младший.

Фильм "Пальма" основан на реальных событиях, случившихся в 1970-е годы в московском аэропорту "Внуково". По сюжету главный герой улетает за границу и вынужден оставить свою собаку по кличке Пальма из-за отсутствия медицинской справки. Овчарка остаётся жить в аэропорту, два года прождав хозяина.

Немного похоже на "Хатико", не правда ли?

Видео: Трейлер фильма "Пальма" (2020)

Российская версия фильма выйдет в прокат уже в октябре, а японская версия - в 2021 году.

Российская фигуристка невероятно популярна в Японии. После Олимпиады-2018 администрация префектуры Ниигата и Общество защиты собак акита-ину подарили Загитовой щенка, которого спортсменка назвала Масару. На этой церемонии присутствовал даже премьер-министр Японии Синдзо Абе.

Алина Загитова - олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. На её счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры, но вошла в состав сборной России на новый сезон.