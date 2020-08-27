В Юрмале пройдёт чемпионат Европы по пляжному волейболу. Наши спортсмены узнали имена соперников

В ходе жеребьёвки были разыграны подгруппы турнира, в которых будут состязаться женские и мужские пары пляжных волейболистов.

Лучший местный женский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Кравченок вошёл в подгруппу Е, где против них выступят австрийки Шуценхофер/Плешиутшниг, россиянки Дабижа/Рудик и финки Лехтонен/Ахтиайнен.

В мужской конкуренции выяснилось, что местный дуэт Самойлов/Шмединьш будет играть в подгруппе А, где против них выступят лидеры мирового рейтинга норвежцы Мол/Сорум, эстонский дуэт Нылвак/Тиисаар и австрийцы Хубер/Дресслер. В свою очередь дуэт Плявиньша/Точса оказался в сильной подгруппе D, которую можно назвать "группой смерти" турнира.

Местному дуэту предстоит помериться силами с россиянами Семёновым/Лешуковым, австрийцами Допплером/Хорстом и бельгийцами Кокелкореном/Ван Валле.

"Мы можем испытывать удовлетворение от того, что Латвия - единственная страна в Европе, где проводится мероприятие подобного масштаба. Это подтверждает способность Латвии не только собрать самых ярких звёзд спорта из 20 стран, но и действовать профессионально и оперативно в условиях пандемии Covid-19", - сказала министр образования и науки Илга Шуплинска.

"Нас ждёт турнир небывалого ещё масштаба - в Юрмале соберутся все лучшие пляжные волейболисты Европы. Мы сейчас активно готовимся, чтобы это мероприятие могло пройти на высочайшем уровне", - сказал президент Латвийской волейбольной федерации Янис Букс.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу пройдёт на пляже в Майори с 15 по 20 сентября.