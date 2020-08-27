Пт, 28.08.2020
Путин подражал Лукашенко в своих методах правления – или, скорее, плохого правления. В этом смысле можно сказать, что Путин ученик Лукашенко. Но в их сегодняшних отношениях "хвост виляет собакой". Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"
Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"
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  • Эпидемиолог: С ростом заболеваемости Covid-19 в Литве и Эстонии она может вырасти и в Латвии

Эпидемиолог: С ростом заболеваемости Covid-19 в Литве и Эстонии она может вырасти и в Латвии

Люди в масках. Фото иллюстративное.

ФОТО: BORJA SUAREZ/REUTERS

С ростом заболеваемости Covid-19 в Литве и Эстонии она может вырасти и в Латвии, так как между странами Балтии действует режим свободного перемещения, заявил заведующий кафедрой общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиня, профессор Гиртс Бригис.

Прирост заболеваемости наблюдается и в большинстве стран Европы, поэтому он не исключает, что это затронет и Латвию.

В Литве уровень заболеваемости приблизился к 16 случаям на 100 000 населения, и, если этот показатель будет достигнут, приехавшим из Литвы придется соблюдать в Латвии двухнедельную самоизоляцию.

По мнению Бригиса, сухопутную границу закрывать нельзя, и это не будет сделано.

Говоря о 18 новых случаях Covid-19 в Латвии в среду, профессор выразил мнение, что по данным одного дня нельзя судить о росте заболеваемости, "цифры невелики, и такой диапазон колебаний допустим".

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