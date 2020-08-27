Ситуация: Пациенты с Covid-19, зарегистрированные в одном крае, могут проживать в другом

Возможно, часть зарегистрированных в Риебиньском крае больных Covid-19 фактически там не живут, допускает специалист краевой думы по общественным отношениям Роланд Наглис.
Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, из 18 зарегистрированных в среду случаев заражения Covid-19 девять относятся к Риебиньскому краю. По словам Наглиса, случаи заражения не связаны с центром социального ухода Rušona и пансионатом для престарелых Rudenāji.
Самоуправление допускает, что часть зараженных могут быть в Риебиньском крае только задекларированы, а реально живут и работают в Прейли.
Информацией о местном очаге заражения Риебиньская дума не располагает, за помощью в самоуправление никто не обращался.
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