Пт, 28.08.2020
Лукашенко считает, что настоящая политика – это именно тот тип политики, которую он практикует. В конце концов, это человек, у которого когда-то были амбиции стать Царем всея Руси. Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"
Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"

Ситуация: Пациенты с Covid-19, зарегистрированные в одном крае, могут проживать в другом

Иллюстративное фото

ФОТО: Amir Cohen / REUTERS

Возможно, часть зарегистрированных в Риебиньском крае больных Covid-19 фактически там не живут, допускает специалист краевой думы по общественным отношениям Роланд Наглис.

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, из 18 зарегистрированных в среду случаев заражения Covid-19 девять относятся к Риебиньскому краю. По словам Наглиса, случаи заражения не связаны с центром социального ухода Rušona и пансионатом для престарелых Rudenāji.

Самоуправление допускает, что часть зараженных могут быть в Риебиньском крае только задекларированы, а реально живут и работают в Прейли.

Информацией о местном очаге заражения Риебиньская дума не располагает, за помощью в самоуправление никто не обращался.

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