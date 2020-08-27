Пт, 28.08.2020
Лукашенко считает, что настоящая политика – это именно тот тип политики, которую он практикует. В конце концов, это человек, у которого когда-то были амбиции стать Царем всея Руси. Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"
Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"

За сутки в Литве зарегистрировано 36 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 14

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За сутки в Литве подтверждено 36 новых случаев коронавируса, В Эстонии в среду - 14 позитивных тестов.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 36 новых случаев коронавируса, общее количество случаев выросло до 2762.

В данный момент коронавирусом больны 862 человека, 1802 человека выздоровели. От коронавируса скончались 85 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

За минувшие сутки сделано 5436 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 623 841.

Эстония

За сутки в Эстонии проанализированы 1378 первичных тестов на Covid-19, добавились 14 позитивных результатов. По состоянию на утро четверга госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 10 пациентам, на искусственной вентиляции легких пациентов не было.

По состоянию на утро четверга в Эстонии выздоровели 2067 человек. Уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет 11,4 на 100 000 населения.

Всего в Эстонии сделано почти 145 000 первичных тестов, из них 2325 дали позитивный результат.

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