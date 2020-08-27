Жители Литвы стали оставлять в Латвии больше денег

Согласно данным банка, после объявления в начале мая так называемого балтийского туристического пузыря жители трех стран могли без ограничений путешествовать, что смягчило убытки туристического сектора от потерянных туристов из других стран.

"И всё же то, что в последние недели показатели распространения коронавируса сильно ухудшились, особенно в Литве, предупреждают, что при сохранении такой тенденции, путешествовать по странам Балтии не будет так просто", - написал в пресс-релизе экономиста банка Тадас Повилаускас.

В июне и июле возросли траты жителей Литвы в Эстонии. Расчетов банковским картами SEB в июне было на 32%, а в июле - на 58% больше, чем в прошлом году, а суммы трат росли соответственно на 24% и 36%. В Латвии в июне расчетов картами SEB было на 15%, а в июле приблизительно на 30% больше.

В то же время суммы расчетов эстонскими картами банка SEB в Литве и июле были больше почти на 40%, чем в прошлом году. В Польше суммы трат литовцев были в июле меньше на 29%.