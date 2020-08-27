Путин заявил о создании сил для задействования в Беларуси

Он заявил, что в России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые могут быть задействованы в Беларуси для помощи действующему президенту Александру Лукашенко. По словам Путина, об этом его попросил сам Лукашенко.

"Мы ведем себя гораздо более сдержанно по отношению к событиям в Белоруссии, чем Европа и США. Но нам не безразлично, что там происходит - это самая близкая нам страна. По просьбе Александра Лукашенко я сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые могут отправиться в Белоруссию, но пока в этом необходимости нет. Они не поедут туда, пока экстремисты не начнут поджигать машины и дома. Мы исходим из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирно. Я считаю, что белорусская милиция ведет себя достаточно сдержанно", - цитирует президента РФ портал "Медуза".