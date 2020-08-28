Карсумс: Скудра не видит для меня места в составе "Динамо"

"Я хотел играть в рижском "Динамо", но после разговора с Петерисом Скудрой, который не видит для меня места в составе, я не захотел оставаться в команде", - заявил Карсумс.

Отметим, что перед тем, как Скудра стал главным тренером латвийской команды, Карсумс устно уже договорился об обязательствах, но контракт так и не подписал.

"Сейчас ищу варианты в другом клубе КХЛ или в Европе. Есть несколько предложений, поэтому посмотрим, что произойдёт в ближайшее время", - сказал хоккеист.

Ранее председатель совета рижского "Динамо" Юрис Савицкис в разговоре с TVNET рассказал, что он был на 100% уверен в том, что Мартиньш Карсумс присоединится к команде, но окончательное решение зависит от главного тренера.

34-летний Карсумс в прошлом сезоне регулярного чемпионата КХЛ выступал за московский "Спартак", в составе которого хоккеист провёл 52 матча, забросил 11 шайб и сделал 11 результативных передач.